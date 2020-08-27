Vida çeşitleri ve isimleri nelerdir? Vida çeşitleri hakkında bilgiler

Vidalar genelde ayrım yapılırken uçları üzerinden ele alınır ve türlere ayrılır. Buna bağlı olarak ayrıca uç kısımlarından da farklılık yaratan bir bölüm söz konusudur. Tabii kalınlıkları ve boyutlarına bağlı olarak da birbirinden değişik vida çeşitleri yer almaktadır.

Yıldız Silindir Başlı Metrik Vidalar

İki parçayı tutturmak için en kolay vida çeşitleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda en klasik vida çeşitleri içerisinde gelir.

Yıldız Havşa Başlı Metrik Vidalar

Yıldız uçlu tornavida ile beraber açma ve kapama işlemleri gerçekleştirmek adına en uygun vida çeşitlerinden biridir.

Yıldız Havşa Başlı Sac Vidalar

Adından da anlaşılacağı üzere yıldız havşa başlı sac vidalar sac ürünleri için değerlendirilir.

Matkap Uçlu Yıldız Başlı Vidalar

Sac işlemlerinde uygun şekilde kullanılır. Havşa başlı yapısı ile beraber değişik ölçülür üzerinden ele alınarak kullanılabilir.

Poliüretan Panel Vidalar

Akıllı panel olarak da bilinen poliüretan panel vida çeşitleri pek çok farklı amaçta kullanılır. Özellikle çatı vidası ve sandviç paneller için ön plana çıkıyor. Oldukça ince bir yapıya sahip olarak değişik ölçekler üzerinden ele alınarak kullanılabilmektedir.

Matkap Uçları Pullu Yıldız Silindir Başlı Sac Vidalar

Kısa yapıya sahip matkap uçlu pullu yıldız silindir başlı saç vidalar sac işlemlerinde kullanılır. Özellikle pullu ayrıcalığı sayesinde daha sıkı şekilde ve güçlü kuvvet uygulama imkanı vermektedir. Bu sayede kolay şekilde duvara ekleme gerçekleşir.

Sunta Vidası

Sunta işlemleri için hassas bir kullanım imkanı sağlayan vida çeşitleri arasında yer almaktadır. Birçok değişik boyutlar üzerinden seçim ve kullanım imkanı sağlamaktadır. Genel olarak çinko malzemeyi yapısı üzerinden üretilir ve sağlıklı, uzun süreli bir kullanım imkanı tanır.

Bu vidaların dışında aynı zamanda kabin vidası ile beraber altıköşe trifon vida modelleri de yer almaktadır. Özellikle vidalar çivilere göre daha güçlü bir mukavemet sağladığı için günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır. Uygulandıkları yerde hem çok daha kolay şekilde bir araya getirirler hem de uzun süre dayanıklılık sağlar. Ayrıca etrafında herhangi bir çatlak veya kırık oluşmadan tamamen düzgün bir görünüm elde edilir. Yine aynı şekilde çıkarırken de hiçbir sorun yaratmadan vidalar çivileri göre daha kolay çıkarılmaktadır.