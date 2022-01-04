Vezne ne demek, ne anlama gelir? Vezne kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Vezne kelimesi Arapça kökene sahip olan bir kelimedir. Günümüzde kullanılan vezne kelimesinin hangi anlamlarda kişilerce kullanıldığı çok merak ediliyor. Vezne kelimesi, banka veya benzeri kurumlarda para alınıp verilen yer anlamındadır.

Vezne Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı merak edilen vezne kelimesi, internette arama motorlarında aranan popüler kelimeler arasındadır. Kişiler sözlük anlamına önem vererek, vezne sözcüğünün anlamıyla ilgili araştırma yapabiliyor. Arapça kökenli olduğu bilinen vezne kelimesinin anlamı için Türkçe sözlüklerine göz atılıyor. Bireyler araştırarak en doğru anlamları öğrenmenin yollarını araştırabiliyor. Sözlüklerde vezne kelimesinin belirlenen anlamı, bankalarda para alınıp ve para verilen yerlerdir.

Vezne Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

Kelime konusunda bilgi edinmek isteyenler, Arapça kökenli kelimeleri de araştırabiliyor. Türkçe kökenli olmayan vezne kelimesi araştırılan sözcük türlerinden biridir. Her birey anlam bakımından merak ettiği kelimelerin araştırmasını TDK'da yapabiliyor. TDK tarafından vezne kelimesinin açıklanan anlamı da öğrenilmek isteniyor. TDK'da vezne kelimesi, bankalarda veya benzer kurumlarda para alınıp ve para verilen alanlar için kullanılan bir kelimedir.