Vezne ne demek, ne anlama gelir? Vezne kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
İğrenç iddia Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişmeİğrenç iddia! Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişme#İzmir
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Ünlü filmden kazandığı paranın yüzde 70ini kanser araştırmalarına bağışlamışÜnlü filmden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamış#Keanu Reeves
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Vezne ne demek, ne anlama gelir? Vezne kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Vezne#Vezne Ne Demek
Vezne ne demek, ne anlama gelir Vezne kelimesinin TDK sözlük anlamı

Herkesin karşılaştığı kelimelerden birisi de, veznedir. Köken bakımından araştırılan vezne kelimesi, günümüzde karşılaşılan sözcüklerdir. Sözcük araştırması yapanlar vezne kelimesini de araştırmak istiyor. Araştırılan vezne kelimesi için birçok kaynak tercih ediliyor. Vezne kelimesinin TDK karşılığı merak ediliyor. Vezne ne demek, ne anlama gelir? Vezne kelimesinin TDK sözlük anlamlarıyla ilgili detayları derledik.

Haberin Devamı

Vezne kelimesi Arapça kökene sahip olan bir kelimedir. Günümüzde kullanılan vezne kelimesinin hangi anlamlarda kişilerce kullanıldığı çok merak ediliyor. Vezne kelimesi, banka veya benzeri kurumlarda para alınıp verilen yer anlamındadır.

 Vezne Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı merak edilen vezne kelimesi, internette arama motorlarında aranan popüler kelimeler arasındadır. Kişiler sözlük anlamına önem vererek, vezne sözcüğünün anlamıyla ilgili araştırma yapabiliyor. Arapça kökenli olduğu bilinen vezne kelimesinin anlamı için Türkçe sözlüklerine göz atılıyor. Bireyler araştırarak en doğru anlamları öğrenmenin yollarını araştırabiliyor. Sözlüklerde vezne kelimesinin belirlenen anlamı, bankalarda para alınıp ve para verilen yerlerdir.

 Vezne Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

 Kelime konusunda bilgi edinmek isteyenler, Arapça kökenli kelimeleri de araştırabiliyor. Türkçe kökenli olmayan vezne kelimesi araştırılan sözcük türlerinden biridir. Her birey anlam bakımından merak ettiği kelimelerin araştırmasını TDK'da yapabiliyor. TDK tarafından vezne kelimesinin açıklanan anlamı da öğrenilmek isteniyor. TDK'da vezne kelimesi, bankalarda veya benzer kurumlarda para alınıp ve para verilen alanlar için kullanılan bir kelimedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Vezne#Vezne Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen