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Vezin ne demek, ne anlama gelir? Vezin kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Vezin#Vezin Ne Demek
Vezin ne demek, ne anlama gelir Vezin kelimesinin TDK sözlük anlamı

Vezin, sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle şiir alanında kullanım itibariyle önem taşıyan kelimeler arasındadır. Vezin kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve buna göre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Vezin ne demek? Vezin kelimesinin TDK'ye göre sözlük anlamı nedir tüm merak edilenleri detaylarıyla derledik.

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Vezin, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bu bakımdan dilimize Arapçadan geçmiştir. Vezin kelimesinin anlamı ise ölçü, tartı manasına gelmektedir.

 Vezin Ne Demek?

Vezin kelime manası itibariyle ölçü demektir. Terim olarak ise benzeri bütün ortak kelimeler için bir kalıp, şablon ve ölçü olarak itibar edilen ve anahtar kelime olarak şekilden şekle giren emsal yapının adına vezin denmektedir.

 Vezin Ne Anlama Gelir?

Vezin'in birçok anlamı olduğu gibi en çok ölçü, tartı ve düzen manasına gelmektedir. Vezin daha çok edebiyatta şiirde kullanılan bir terimdir. Vezin, bir manzumede geçen tüm mısraları arasındaki uyum ve ahengi sağlama yollarından biridir.

Müslüman milletlerdeki her şiir bu vezin kalıplarına göre nazmedilmiştir. Ayrıca vezin ölçüsü yazılı Türk edebiyatında da özellikle Göktürk kitabelerinde görmek mümkündür. Bunun yanı sıra Arap şiirlerinde geçmekte olan ilk vezin kalıp sistemini tespit eden Halil B. Ahmed vezin manasında ''bahir'' sözcüğünü kullanmıştır. Aynı zamanda Türk edebiyatı Arap, Fars şiir kültürlerinden etkilendiği de söylenebilmektedir.

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 Vezin Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Vezin daha çok şiir alanında kullanılan belirli bir ahengi tutturma için kullanılır. Vezin kelimesinin TDK'ye göre sözlük anlamı ise ölçü, tartı anlamlarına gelmektedir.

 Vezin Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnek Kullanımı

 - O şiir yazarken hiç vezne, kafiye uyumuna bakmaz, içinden geldiği gibi yazar.

 

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