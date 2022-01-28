Veyahut nasıl yazılır? Veyahut kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Veyahut kelimesi, dilimizde çok sok kullanılan bir kelimedir. Bu nedenle de bazı zamanlarda yazım yanlışlıkları da yapılabiliyor.

Veyahut Nasıl Yazılır?

Türkçede pek çok kelime, okunduğu şekilde yazılır. Fakat bazı zamanlarda halk arasında kelimelerin farklı şekillerde telaffuz edilmesi ve yanlış bilinmesi nedeni ile yazım yanlışları ortaya çıkıyor. Yazılışından emin olamadığımız kelimelerin doğru yazılış şeklini öğrenmek için TDK’nın güncel yazım kılavuzundan sorgulama yapabilirsiniz.

Türkçede tek başına ya da cümle içinde kullanılan pek çok kelime bulunuyor. Veyahut da bu kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı ise, “veyahut” şeklinde biliniyor. Halk arasında bu kelime bazen “yahut” bazen de “ve yahut” şeklinde bir yazım yanlışı ile yazılabiliyor.

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Veyahut Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde pek çok kelimenin Yazılışı yanlış biliniyor. Bu nedenle de TDK sözlüğünden bu kelimelerin doğru yazılışı araştırılıyor. TDK sözlüğünden en çok sorgulanan kelimeler arasında ise, “veyahut” kelimesi yer alıyor. Bu kelimenin TDK güncel yazım kılavuzuna göre doğru yazılışı “veyahut” olarak gösteriliyor. Kelimenin “yahut” ya da “ve yahut” şeklinde yazılması sonucunda ise yazım yanlışı ortaya çıkıyor.