Veya Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Veya Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Veya kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ya da 2- Yahut 3- Yoksa

Veya Nasıl Yazılır?



Veya, anlamca ilgisi bulunan kelimeleri ayırmak ve mevcut seçenekleri sıralamak için kullanılır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Ve ve ya kelimeleri birleşip asıl anlamlarından farklı bir anlamda kullanıldığı için ayrı değil birleşik yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Veya Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Veya sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

VEYA - Doğru

VE YA – Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Bu pantolonun üstüne beyaz veya gri bir gömlek giymelisin.

(Doğru Kullanım)

2- Onunla yarın ve ya ertesi gün görüşeceğim.

(Yanlış Kullanım)