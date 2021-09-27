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Veya Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Veya Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Tdk#Veya Nasıl Yazılır?
Veya Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Veya Kelimesinin Doğru Yazımı..

Veya, Arapça kökenli ve bağlacı ve dilimize Farsçadan geçmiş olan ''ya'' kelimesinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Veya sözcüğü birden fazla seçeneğin olduğu durumları belirtmek için cümle içerisinde bağlaç olarak kullanılır. Örneğin: ''Bir veya iki'' TDK’ya göre Veya nasıl yazılır? Birleşik mi ayrı mı? Merak eden okurlar için Veya kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Veya kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ya da 2- Yahut 3- Yoksa

Veya Nasıl Yazılır?

Veya, anlamca ilgisi bulunan kelimeleri ayırmak ve mevcut seçenekleri sıralamak için kullanılır. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Ve ve ya kelimeleri birleşip asıl anlamlarından farklı bir anlamda kullanıldığı için ayrı değil birleşik yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Veya Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Veya sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

VEYA - Doğru

VE YA – Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Bu pantolonun üstüne beyaz veya gri bir gömlek giymelisin.

 (Doğru Kullanım)

 2- Onunla yarın ve ya ertesi gün görüşeceğim.

 (Yanlış Kullanım)

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