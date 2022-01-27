Veto etmek ne demek, ne anlama gelir? Veto etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Farklı alanlarda kullanılan veto etmek kelimesi herkesin önüne çıkabiliyor. Yaygın olarak kullanılması, veto etmek kelimesinin önemini gösteriyor. Veto etmek, reddetmek anlamında kullanılan bir kelimedir.

Veto Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamları bakımından veto etmek kelimesiyle ilgili bireylerin merak ettiği bazı konular bulunuyor. Hangi anlamı taşıdığı konusuyla ilgilenen bireyler, veto etmek kelimesini sözlüklere bakarak bilgi sahibi olmayı istiyor. Veto etmek sözcüğü ele alındığında, reddetmek anlamında olduğu görülüyor. Kabul etmeme anlamında da kullanılan bir kelime türüdür.

Veto Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Nasıl yazıldığı konusunda araştırma yapılan veto etmek kelimesinin doğru yazılması gerekiyor. Veto etmek şeklinde yazılması doğru olarak kabul ediliyor. Veto etmek şeklinde bitişik olarak yazılmaması gerekir.

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TDK Sözlük Anlamı

Bir sözcüğün TDK anlamlarını öğrenebilmenin birçok yolu bulunuyor. Pek çok kişi TDK'da araştırmalarını devam ettirerek veto etmek kelimesinin anlamını da öğrenebiliyor. TDK'da yer alan veto etmek kelimesi, kabul etmemek anlamına sahip olan bir kelimedir.