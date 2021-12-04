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Veteriner kelimesinin eş anlamlısı nedir? Veterinerin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Veteriner#Eş Anlamlısı
Veteriner kelimesinin eş anlamlısı nedir Veterinerin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Taşıdığı anlam üzerinden en çok bilinen kelimeler içerisinde veteriner sözcüğü gelir. Ancak aynı zamanda Türkçe bir karşılık olarak da eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. Bu sözcük daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelime olarak ifade edilir. Peki veteriner kelimesinin eş anlamlısı nedir? Veterinerin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) üzerine bilgileri derledik.

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Hayvanların sağlık durumu ile ilgilenen ve onları iyileştiren eğitimli uzman veteriner olarak bilinmektedir. Günlük yaşamda da halk arasında veteriner kelimesi çok daha fazla öne çıkmaktadır. Ancak özellikle yerel bölgelerde taşımış olduğu anlam ile eş anlamlı sözcüğünün de kullanıldığını söylemek gerekir.

 Veteriner Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Veteriner kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘baytar’ sözcüğü öne çıkıyor. Yazılışları farklı ve anlamları aynı olması üzerinden eş anlamlı şekilde değişik yerlerde kullanılabilir. Baytar kelimesi daha çok eski dönemden günümüze ulaşmış bir kelimedir. Bu doğrultuda veteriner sözcüğü ise daha yeni ve halk arasında daha çok kullanılan bir kelimedir.

 Veterinerin Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 Türk Dil Kurumu açısından veteriner kelimesinin eş anlamlısı baytar sözlü olarak ifade edilir. Bu her iki kelime de aynı anlam ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.

 ‘’Hayvanların bakımı için iki tane baytar geldi.’’

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 ‘’Sağlık konusunda hayvanların dilinden Her zaman baytarlar anlar.’’

 Bu şekilde yukarıdaki cümleler ışığı altında veteriner kelimesi ve baytar sözcüğü aynı anlam üzerinden amaca uygun kullanılabilir.

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