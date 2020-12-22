Veteriner Hekim nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Veteriner Hekim olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Veteriner hekimler bütün hayvanların sağlıkları ile ilgilenen ve hasta olduklarında onları tedavi eden kişilerdir.

Veteriner Hekim Nedir?

Veteriner hekimler, doğada bulunan bütün hayvan türleri ile ilgilenmektedir. Bunların içinde doğada yaşayan yabani hayvanlar, tropikal hayvanlar, endemik hayvanlar, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar olmaktadır.

Belirtilen bu hayvanların hayatlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirmelerini sağlamaktadırlar. Ayrıca bahsi geçen hayvanların hastalıklarına tanı koymakla ve tedavi etmekle yükümlüdürler.

Veteriner Hekim Ne İş Yapar?

Veteriner hekimler, doğada bulunan bütün hayvanların sağlıkları ile ilgilenmektedirler. Bu hayvanlar arasında oluşan salgın hastalıkların önlenmesinde de veterinerler sorumlu olmaktadır. Bunun yanında hastalanan hayvanlara teşhis koymada, tedavilerini gerçekleştirmede ve takibini yapmada görevlidirler.

Veteriner Hekim Nasıl Olunur?

Veteriner hekim olabilmek için öncelikle liselerin sayısal bölümünden mezun olmak ve sonrasında üniversitelerin veterinerlik fakültelerini kazanmaları gerekmektedir. Beş yıllık eğitimin sonunda veteriner hekim olarak mezun olunmaktadır. Bu öğretim süresinde öğrenciler uzmanlaşacakları alanları seçmektedirler. İsteyen öğrenciler lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de alabilirler.

Veteriner Hekim Olma Şartları Nelerdir?

Veteriner hekim olmak için gerekli eğitimi almak gerekmektedir. Ayrıca bu mesleği seçmek isteyen kişilerde bulunması gereken diğer özellikler şunlar olmaktadır.

İnceleme ve araştırmaya merakı olan,

İyi bir şekilde gözlem yapan,

Fen bilimlerine ilgisi olan,

Hayvanları seven ve onlarla ilgilenmekten hoşlanan,

Hızlı ve doru bir şekilde karar veren,

Çözüm odalı,

Sabırlı,

Dikkatli,

Düzenli,

Sorumluluk sahibi olanlar olmaktadır.

Veteriner Hekim Görevleri Nelerdir?

Veteriner hekimlerinin görevleri genel anlamda hayvanların yaşam kalitelerini ve refahlarını yükseltmek olmaktadır. Diğer görev ve sorumlulukları ise şu şekilde olmaktadır:

Hayvanların diyetleri ve beslenmesi,

Hayvanların üremesi ve cinslerinin ıslahı,

Hayvanların yetiştirilmesi,

Hayvanların sağlıklarının korunması için gerekli önlemlerin alınması,

Hayvan hastalıklarına teşhis konulması,

Hayvanlarda bulunana hastalıklara gerek cerrahi gerekse ilaçla müdahalede bulunması ve bu yollarla tedavi edilmesi,

Hayvanlardan insanlara geçebilecek olan salgın hastalıkları ve hastalıkları engellemek ve belirlemek,

Hayvansal gıdaların üretim aşamasının insan sağlığına ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi,

Hayvanlarda oluşabilecek hastalıklara karşı gerekli aşılarının yapılması,

Hayvanların hastalıklarını teşhis edebilmek için doku, kan ve idrar örneklerinin alınması,

Yaşlı veya ölümcül hastalığa sahip olan hayvanlara ötenazi uygulamak,

Hayvan sahiplerine hayvanlarının bakımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak,

Hayvan ölümlerinin nedenlerini belirlemek ve bu konu üzerinde araştırma yapmak,

Hayvanlarda ki hastalıkların raporlanması ve gerekli yerlere bildirilmesi,

Yeterliliklerinin belirlenmesi için hayvan barınakları on denetlenmesi,

Karantinaların uygulanması,

Meslek hakkında güncel bilgileri takip etmek,

Meslek etiklerine uygun hareket etmek.

Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadardır?

Bu alanda kariyerlerine devam eden veteriner hekimlerinin aylık ortalama gelirleri 5200 Türk Lirası olmaktadır. Elbette k bu miktar çalışılan pozisyon ve alana göre değişmektedir.

Veteriner Hekimler İçin İş Olanakları Nelerdir

​​​​​​Veteriner hekimler denilince akla ilk gelen elbette ki klinikler olmaktadır. Bu kliniklerde hekimler hem evcil hayvanlara hem de çiftlik hayvanlarına hizmet vermektedir.

Veteriner hekimlerinin çalışabileceği diğer pozisyonlar ise şunlar olmaktadır:

Hayvan barınakları,

Hayvansal ürünlerin üretimini yapan tesisler,

Hayvan yem ve mamaları ticareti yapan şirketlerde,

Hayvanlara yönelik tıbbi cihaz ve ilaçların üretiminde ve pazarlanması da,

Akademik personel olarak,

Bilimsel araştırmalarda.