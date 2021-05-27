Vesvese Nedir? Vesvese Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Namazlarda ve diğer ibadetlerde sıklıkla okunan Nas Suresinde de ''vesvese'' kelimesi geçer. İslam inancına göre şeytan, insanın aklını çelmek ve ibadetinden alıkoymak için insana sürekli vesvese verir. Nas Suresi de vesveselerden kurtulup Allah'a sığınmak için okunur.

Vesvese Nedir?

Vesvese, bir anda insanın zihninde oluşan kötü düşünceler anlamına gelir. Vesvesenin temel kaynağı korku, güçsüzlük ve yalnızlık olabilir. Örneğin kendisini yalnız hisseden kişiler, çok daha fazla kuruntuya kapılır. İç ses şeklinde duyulan vesvese, kişiye kötü olasılıkları sanki gerçekmiş gibi aktarır.

Vesvese irade dışı gerçekleşir ve kolay kolay uzaklaştırılamaz. Bunun için bol bol dua okunmalı ve güzel şeyler düşünülmelidir.

Vesvese Tanımı ve TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre vesvese, kişinin mutsuz olmasına ve huzursuzluk hissetmesine neden olan, gerçekdışı düşünce ve vehimlerdir.

Vesvese iki türlü olur. İlki Allah, ahiret ve peygamber efendimiz ile ilgilidir. Bazı din bilginlerine göre şeytan, bazılarına göre ise insanın nefsi, kişiye Allah ve ahiret ile ilgili asılsız şeyler fısıldar. Bundan kurtulmak için nas ve Felak sureleri okunmalıdır.

İkinci tür vesvese se kişinin sevdikleri ve ailesi ile ilgilidir. Onların başına sürekli kötü şeyler geleceğini düşünen kişi akli melekelerini kontrol etmekte güçlük çekebilir.

Örnek Cümleler:

1- Artık bu vesveseleri bırakıp hayatın gerçekleriyle ilgilenmeye başlamalısın.

2- Vesvese insanı aciz bıraksa da Allah darda kalan kuluna yardım eder.