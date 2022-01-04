Vestiyer ne demek, ne anlama gelir? Vestiyer kelimesinin TDK sözlük anlamı

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan birçok mobilyanın ismi yabancı kökenlidir. Örnekler:
1- Comodine - Komodin
2- Abat -jur Abajur
3- Garde - Robe - Gardırop
4- Etagere - Etajer
5- Chiffonier - Şifonyer
Vestiyer Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Latinceden önce Fransızcaya sonra diğer Avrupa dillerine geçen vestiyer kelimesi, yaklaşık 8 yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Evlerin genellikle girişinde bulunan, kapaklı askılıklara vestiyer denir. Portmanto adıyla da bilinen vestiyerlerin en çok tercih edilen modelleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Raflı vestiyerler
2- Sürgülü vestiyerler
3- Boy aynalı vestiyerler
Vestiyer Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Vestiyer kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:
Genellikle ceviz ve meşe ağacı gibi dayanıklı ahşap malzemelerinden yapılan, içinde ayakkabılar ve şemsiyeler için ayrı bir haznesi bulunan askılıklara vestiyer denir.
Vestiyer Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Bugün vestiyer elemanı ilanına başvurduğum firmadan arayıp görüşmeye çağırdılar.
2- Babam eskiyen vestiyerin yerine üç kapaklı ve aynalı bir vestiyer aldı.