Vestiyer ne demek, ne anlama gelir? Vestiyer kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan birçok mobilyanın ismi yabancı kökenlidir. Örnekler:

1- Comodine - Komodin

2- Abat -jur Abajur

3- Garde - Robe - Gardırop

4- Etagere - Etajer

5- Chiffonier - Şifonyer

Vestiyer Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Latinceden önce Fransızcaya sonra diğer Avrupa dillerine geçen vestiyer kelimesi, yaklaşık 8 yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Evlerin genellikle girişinde bulunan, kapaklı askılıklara vestiyer denir. Portmanto adıyla da bilinen vestiyerlerin en çok tercih edilen modelleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Raflı vestiyerler

2- Sürgülü vestiyerler

3- Boy aynalı vestiyerler

Vestiyer Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Vestiyer kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:

Genellikle ceviz ve meşe ağacı gibi dayanıklı ahşap malzemelerinden yapılan, içinde ayakkabılar ve şemsiyeler için ayrı bir haznesi bulunan askılıklara vestiyer denir.

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Vestiyer Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bugün vestiyer elemanı ilanına başvurduğum firmadan arayıp görüşmeye çağırdılar.

2- Babam eskiyen vestiyerin yerine üç kapaklı ve aynalı bir vestiyer aldı.