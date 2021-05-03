Versay Antlaşması Nedir? Versay Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Versay Antlaşması temelde birinci dünya savaşını kayıp edene Almanya için imzalanmış bir anlaşma olmaktadır. Versay Antlaşması bugüne kadar görülmüş en ağır teslimiyet anlaşmalarından biri olmaktadır.

Versay Antlaşması Nedir?

Almanya sanayisini yeni tamamlamış bir devlet olarak birinci dünya savaşına dâhil olmuştur. Bu savaş neticesinde pek çok cephede savaş kazanabilmiştir. Fakat bazı cephelerde geri çekilmek zorunda kaldığından dolayı teslimiyet anlaşmasında imzalamak zorunda kalmıştır. Bu anlaşma Versay Antlaşması olarak bilinmektedir.

Ve Almanya devleti için oldukça zor ve oldukça ağır koşulları bulunmaktadır. Almanya bu Varsay Antlaşması maddeleri üzerindeki etkilerinin kurtulması için birçok çalışma iline girmiştir. Özellikle savaş tazminatı ödeyememesinden dolayı birçok Ülkeye para basıp vermek istemiştir. Bu para basmaları sonucunda da oldukça zararlı ve oldukça pahalı sonuçları meydana gelmiştir.

Versay Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Versay Antlaşması savaşı kaybeden Almanya ve daha çok itilaf kuvvetlerinden olana İngiltere ile Fransa arasana gelmiştir. Oldukça ağır bir anlaşma olana Versay Antlaşması sonucunda birçok alman halkı haklarının yenildiğini düşünmüştür.

Versay Antlaşması Tarihi ve Özeti

18 Ocak 1919 yılında alman ileri gelenleri ve itilaf devletlerindeki devletler tarafından Versay Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma sonrasında yaklaşık 20 yıl sonra Almanya inanılmaz şekilde sanayileşerek ikinci dünya savaşını başlatmıştır.

Versay Antlaşması Maddeleri

Versay Antlaşması maddeleri Almanya açısından oldukça ağır olan bir anlaşma olarak görülmektedir. Merak eden bireyler için Versay Antlaşması maddeleri şunlar olmaktadır.

l Alsas Loren bölgesi koşulsuz şartsız Fransa’ya verilecektir.

l Almanya ve Avusturya her hangi bir siyasi ittifak durumu sonsuza kadar yasak olmaktadır.

l Alman ordusu ortadan kaldırılacak ve ordunun birçok koluna sınırlamalar getirilecektir.

l Almanya’nın her hangi bir deniz toprakları konusunda fikir ve hakkı olmayacaktır.

l Almanya topraklarının büyük bir kısmını diğer yeni kurulacak olan devletlere bırakacaktır.

l Almanya koşulsuz ve şart sunmadan savaş tazminatı ödemeyi kabul edecektir.

l Almanya hiçbir şekilde askeri ve denizaltı araç üretimi yapamayacak. Ayrıca uçak üretimi de Almanya için yasaklamaktır.

l Almanya hiçbir koşul ve şart içerisinde Avusturya ile birleşimi olmayacaktır.

l Almanya'da zorunlu askerlik durumları yasaklanıp hiç kimse için sorunlu tutulmayacaktır.

l Alman donanması ve her türlü deniz malzemeleri İtilaf devletleri arasında paylaşılacaktır.

l Almanya Ren nehrinin doğusu ve batısını da içine alacak şekilde 50 kilometre boyunca hiçbir askeri ve sanayi faaliyetinde bulunmayacaktır.

l Almanya 10 yıl içinde Fransa'ya savaş tazminatı olarak 7 milyon ton kömür madeni verecektir.

Versay Antlaşması Önemi

Versay Antlaşması ile birlikte Almanya için oldukça büyük ve ödenmesi güç olan borçlar yüklenmiştir. Bu anlaşma Maddeleri arasında en önemli olanı Almanya ile Avusturya’nın hiçbir şekilde bir arada bulunmaması olmaktadır. Bu durum her türlü olabilecek bu iki devletin yakınlaşmasının ne kadar tehlikeli olacağına işaret edilmiştir.

Versay Antlaşması Sonuçları

Versay Antlaşması ile birlikte Alman ekonomisin oldukça büyük bir darbe vurulmuştur. Bu darbe ile birlikte Almanya altında kalkamayacağı birçok yükün altına girmiştir. Bu durum Ekonomik olarak alman Mark düşüşüne yol açmıştır. Ayrıca Versay Antlaşması oldukça ağır olmasında dolayı Almanya devleti ikinci dünya savaşına neden olacak hareketlerde bulunacaktır.