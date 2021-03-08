Vermeyince Mabud Neylesin Mahmut atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözlerinin derin ve etkileyici anlamları bizi şaşırtmakla kalmıyor bir çok zor durumda kendimizi net bir şekilde ifade etmemize de yardımcı oluyor. Böyle anlarda hangi atasözünün seçilmesi gerektiği ise çok önemli bir konu olarak değerlendiriliyor. Alakasız bir atasözünü kullanmanız durumunda içinden çıkılması zor olan durumu daha da imkansız hale getirmeniz söz konusu olabilir. Bu yüzden atasözlerinin kullanım alanlarını iyi bilmeniz gerekir.

Vermeyince Mabud Neylesin Mahmut Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bu etkileyici sözün asıl manası Allah'ın vermediğini hiç kimse veremez ve Allah'ın verdiğine de hiç kimse engel olamaz. İnsan ne kadar çırpınırsa çırpınsın nasibinden fazlasına sahip olamaz.

Vermeyince Mabud Neylesin Mahmut Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ne yaptıysam olmadı boşuna dememişler vermeyince Mabud neylesin Mahmut.