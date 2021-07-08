Verimlilik Nedir, Nasıl Hesaplanır? Marjinal Ve Ekonomoik Verimlilik Formülü Nedir?

Verimlilik kelimesi gerek iş hayatımızda gerekse günlük yaşamımızda gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerde sıklıkla karşımıza çıkmakta ve kullanılmakta olduğumuz bir sözcüktür. Bahçemizde yetiştirdiğimiz bir çiçeğin bile tohum verdiği ay ilgili çiçeğin verimli olduğu ayı olarak kabul edilmektedir.

Verimlilik Nedir?

Verimlilik literatürde üretken olmak ile açıklanmaktadır. İş hayatında başarı ve sürekliliği sağlayacak olan çalışmaları ifade ederek üretkenliği belirtmektedir.

Buradan da anlayacağımız gibi verimlilik üretken olmak demektir. Verimlilik yani üretkenlik çalışma sürecine sokulan çeşitli girdiler ile bu sürecin sonunda elde edilen ürünler yani çıktılar arasındaki ilişkidir.

Aynı zamanda girdilerin çıktıya dönüştürme sürecine ve ölçüsüne verimlilik denmektedir. Verilmiş olan girdiler süreç sonunda ne ölçüde çıktıya dönüşürse o ölçüde üretken, başarılı ve verimli demektir. Dolayısıyla böyle bir süreçte sonuç olarak verimlilik yüksek seviyede çıkmaktadır.

Buradan da anlayacağımız gibi verimlilik ölçülebilmektedir. Bu ölçü ise girdi ve çıktıları ilgilendirmektedir. Formül olarak verilen verimlilik formülünde çıktının girdiye oranı söz konusu olmaktadır.

Verimlilik Nasıl Hesaplanır?

Verimlilik hesabı verimlilik analizi demektir. Girdi ve çıktıların analiz edilerek oranlanması sonucunda verimlilik hesaplanmaktadır. Buradaki girdi, çalışmaya dahil olan verileri içermektedir. Süreç sonucunda yer alan çıktı ise girdilerin ne kadar başarılı olduğunu gösteren veridir.

Ekonomi biliminde verimlilik prodüktivite olarak ifade edilmektedir. Bu ifade serbest piyasa ekonomisinde sıklıkla geçmektedir.

Verimliliği etkileyen faktörler de bulunmaktadır. Kaynak kullanımı, reklam, sermaye, tanıtım maliyeti bu faktörler arasında gösterilmektedir.

Kaynakların doğru bir şekilde kullanılması ve oluşabilecek risklere karşı tedbirler alınması sektörde devamlı olmaya işarettir.

Verimlilik kar kavramından farklı olarak ekonomik olarak sürekli büyümeyi ifade etmektedir.

Verimlilik bütçe, maliyet, cari dönem ve kar kavramlarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda girdi ve çıktı hesaplamalarının yapılması verimliliğin nasıl hesaplandığını göstermektedir.

Verimlilik öncelikli olarak girdi ve çıktıların belirlenmesi sonucunda çıktıların girdilere bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Cari dönemdeki verimliliğin baz dönemdeki verimliğine uygulanması da verimliliğin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem herhangi bir işletmenin önceki yıllara göre verimliliğini hesaplamak amacıyla ve daha çok büyük işletmelerde kullanılmaktadır.

Marjinal Ve Ekonomik Verimlilik Formülü Nedir?

Verimlilik çıktıların girdilere bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Bu sonuca göre de ilgili işletmenin kısmi ya da toplam verimlilik oranı tespit edilmektedir.

Genel anlamdaki verimlilik formülü= Çıktı / Girdi şeklindedir.

Buradaki çıktı bir işletmenin çalışanlarına ödediği maaş, prim, faturalar, reklam ve tanıtım için harcanan para, tadilat için ayrılan para, toplantıya ya da tedarikçi firmalara ödenen para anlamlarını ifade etmektedir. Buradan da anlayacağımız çıktı işletmeden çıkan ücretler toplamıdır.

Sermaye ve aylık kazanç ise bir işletmenin girdi bölümünde yer alan ücretler toplamıdır. Buradan da anlayacağımız gibi girdi işletmenin bünyesinde var olan ve çalışarak kazandığı ücrettir.

Marjinal verimlilik belirli olan bir girdide ortaya çıkan bir birimlik değişmenin meydana getirdiği değişme artış ya da azalış oranıdır. Bir birimlik değişmeden kasıt edilen de artış ya da azalış kavramıdır.

Marjinal verimlilik formülü ( MPL ) = Wi / Pi

Buradaki küçük harfle i harfi işletmeyi ifade etmektedir. MPL emeğin marjinal ürününü ifade etmektedir. Wi parasal ücretini ifade etmektedir. Pi işletmenin ürününün piyasa değerini ifade etmektedir.

Ekonomik verimlilik ise üretim sonucunda ortaya çıkan çıktıların üretim için harcanan girdilere oranıdır.

Ekonomik verimlilik formülü = ( Üretim sonucunda ortaya çıkan çıktı toplamı ) / (Üretim için harcanan girdilerin toplamıdır )