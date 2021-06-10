Veri Tabanı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Veri Tabanı Nerelerde Ve Nasıl Kullanılır? Veritabanı Örnekleri

Veri tabanı ile yeni tanışmış olan insanların çok sıklıkla araştırdığı konu veri tabanı nedir sorusu ve benzeri sorular olmaktadır. Bu sorularına yanıt arayan kişiler istedikleri bilgiye erişebilmek için ise interneti kullanmaktadır.

Veri Tabanı Nedir ve Ne İşe Yarar?

Veritabanı, herhangi bir konuda birbiriyle ilişkili olan verilerin düzenli bir biçimde muhafaza etmemizi (depolamamızı) ve kullanmamızı sağlayan depolama ortamıdır. Kısaca bir bilgi verilmesi gerekirse; Veritabanları, veriler topluluğudur.

Konun daha net bir şekle bürünmesi adına bir örnek verilmesi gerekirse; bir kütüphanenin kitaplara ait (Kitap İsmi, Kitap Yazarı İsmi, Yayın Evi, Sayfa Sayısı) gibi çeşitli verileri depolamak istediğini düşünelim. Bu hususta tutulacak olan verilerin büyüklüğü düşünülünce en mantıklı olan yöntem bunları veri tabanında depolamaktır.

Veritabanı ne işe yarar sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilir; bir veritabanına veriler ekleyebilir, silebilir, güncelleyebilir veya var olan veriler (Önceden eklenilen) üzerinde sorgulama ve çeşitli işlemler gerçekleştirmeye yarar. Kısaca veri tabanı içerisine kaydedilmiş durumda olan veriler ile işlemler yapılabilmesini sağlar.

Veri Tabanı Nerelerde ve Nasıl kullanılır?

Günümüzde her yanımız veritabanları tarafından adeta sarılmış durumdadır. Durum böyle olunca veri tabanı nerelerde kullanılır sorusuna bir yanıt aranmaktadır. Veri tabanın nerelerde kullanıldığı husunda örnekler verecek olursak:

- Web sitelerinin oldukça büyük bir çoğunluğunda veritabanı kullanılmaktadır. Bu web sitelerine E-ticaret yani alışveriş yaptığımız siteleri gösterebiliriz. Bu sitelerin veri tabanında site üzerinde gördüğümüz ürünler ve ürünlerin bilgileri vs. yer alır.

- Kamu Sektöründe,

- Özel sektörde

- Bankalarda,

- Hastaneler ve

- Şirketlerde,

- Marketlerde,

- Eczanelerde

- Kitapçılarda ve daha pek çok yerde veri tabanı kullanımı söz konusudur.

Veri tabanı ile alakalı önem arz eden bir başka konu veri tabanın nasıl kullanıldığı olmaktadır. Veri tabanı ilk olarak; VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ(VTYS) olarak bilinen yazılımlarda oluşturulur. Bu VTYS yazılımları kullanarak oluşturulan veritabanı yönetebilir ve saklama, çoğaltma, güncelleme gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Gelişen çağın gereksinimleri doğrultusunda oluşturulan veri tabanlarının her biri kullanıcıya çeşitli veri depolama çözümleri sunmaktadır.

İlk olarak VTYS üzerinde veritabanının oluşturulmasından sonra Web sitesi, Otomasyon yahut geliştirilmiş olan farklı yazılımlar vasıtasıyla veritabanı arasında bağlantılar kurmak suretiyle depolanmış olan veriler ile işlemleri gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

Veritabanı Örnekleri

Veri tabanları yapılandırılmış durumdaki bilgi ya da verilerin depolandığı alanlardır. Bilginin artış göstermesiyle birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye ulaşım hususlarında yeni yöntemlere gereksinim duyulmuştur.

Veri tabanları; oldukça büyük miktardaki bilgileri depolama konusunda geleneksel yöntem olan ‘‘dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. Telefonlardaki kişi rehberi günlük hayatta çok basit bir şekilde kullanımı söz konusu olan veri tabanı örneği olarak kabul edilebilir.

Ayrıca internet sitelerinde bulunan üyelik sistemleri, akademik dergilerin ve üniversitelerin tez yönetim sistemleri de veri tabanı kullanımına örnek olarak gösterilebilir. Veri tabanlarını kullanarak bilgilere kolaylıkla ulaşmak ve onları düzenlemek mümkün olmaktadır.

Veri tabanları çoğunlukla bireysel olarak satın alınamayacak kadar yüksek olan meblağlara sahip olmasına karşın; ücretsiz olarak açılan akademik veri tabanları da mevcuttur. Akademik veri tabanları vasıtasıyla bazen bibliyografik bilgi bazen de tam metinlere erişim sağlamak mümkün olmaktadır.

Veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri vasıtasıyla oluşturulur ve yönetilir. Bu sistemlere örnek olarak ise; Microsoft Access, IBM DB2, MySQL, Interbase, Informix, Microsoft SQL Server, Sysbase gösterilebilir.