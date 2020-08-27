Vergi türleri nelerdir? Vergi çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

Türkiye'deki farklı alanlar için verilen hizmet doğrultusunda değişik vergiler alınır. Genelde kodlarına göre sıralama gerçekleştirilen vergiler, Türkiye'de amaca uygun değişik sebeplerden dolayı alınırken çok fazla olduğu için karıştırılmaktadır. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde bakıldığı zaman 200'den fazla vergi olduğu öne çıkmaktadır. Ancak bunlar içerisinde en bilinen ve başlıca bazı vergi çeşitleri bulunmaktadır.

Gelir Vergisi

Listenin ilk sırasında gelir vergisi bulunmaktadır. Aynı zamanda buna yıllık gelir vergisi de denir. Bu konuda gerçek şahıslar yıllık gelir vergisine tabidir. Kazanç ve iratlar üzerinden bir takvim yılı içerisinde alınan vergi olduğunu dile getirmek mümkün. Ticari kazançlar, serbest piyasa ya da gayrimenkul sermaye ile ücretler üzerinden alınan vergidir.

Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi kişiler yerine kurum ve kuruluşları kapsayan vergi türüdür. Bu açıdan kamu kuruluşları, Kooperatifler, Sermaye şirketleri ve dernek ile vakıflar gibi pek çok unsur söz konusudur.

KDV (Katma Değer Vergisi)

En yaygın bilinen vergiler arasında Katma Değer Vergisi gelir. Harcamalardan alınan en yaygın vergi olarak öne çıkıyor. Bir mal ve hizmet ile beraber ürünün tüketiciye ulaşana kadar farklı yerlerden geçerken alınan vergi türüdür. Serbest meslek ve ticari ile beraber zirai gibi pek çok alan üzerinden KDV ön plana çıkıyor.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi)

Bir defaya mahsus olmak üzere belli bazı hususlar üzerinde özel tüketim vergisi alınmaktadır. Diğer bir ismi ile ÖTV olarak bilinir. Bu konuda kanun içerisinde listede yer alan belli başlı bazı durumlar için bu vergi alınır. Kayıt ve tescile tabi olanlar, ithalatçı ve rafineriler ile beraber tüm bu alanlar gibi daha birçok farklı unsur söz konusudur.

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi)

İki farklı kuruma bağlı olan motorlu taşıtlar için alınan vergilerdir.

- Karayolları Trafik Kanununa bağlı olan trafik şubeleri üzerinden motorlu taşıtlar için.

- Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı uçak ve helikopterler için.

Şu anki kanuna bağlı olarak bir defa ocak ile beraber 1 defa temmuz aylarında bu taşıtlar için vergi alınır.

Damga Vergisi

Sözleşme ve yazılı anlaşmalar adına devlet tarafından tahsil edilmiş vergidir. Kişi ve kurumlar arasında yapılacak sözleşmeler konusunda belgenin geçerliliğini korumak amaçlı ele alınır.