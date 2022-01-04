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Veresiye ne demek, ne anlama gelir? Veresiye kelimesinin TDK sözlük Anlamı

#TDK#Veresiye#Veresiye Ne Demek
Veresiye ne demek, ne anlama gelir Veresiye kelimesinin TDK sözlük Anlamı

1.yüzyılın ilk yarısından itibaren kullanılmaya başlanan veresiye kelimesi ''vermek'' fiilinden türetilmiştir. Ücreti alınmadan yapılan satışlara veresiye denir. Peşin kelimesiyle zıt anlamlı olan bu sözcük, gelişigüzel, çalakalem, özenilmeden yapılan işleri tanımlamak için de kullanılır. Veresiye ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Veresiye kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Dilimizde ''vermek'' fiilinden türetilen birçok birleşik isim ve kelime bulunmaktadır. O kelimelerden en bilinenleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Vergi

2- Veryansın

3- Veri

4- Verecekli

5- Vergilendirmek

6- Verici

7- Verim

8- Verile

9- Verkaç

10- Verimkar

Veresiye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Parası sonradan alınmak üzere yapılan satışlara veresiye denir. Veresiye kelimesinin sözlük anlamı ''sonradan vermek üzere''dir. Kelime borç anlamında da kullanılır. Müşterilerin satın aldıkları ürünlerin ücretlerinin yazılı olduğu deftere, veresiye defteri denir.

Bu kelime mecazen rastgele ve gelişigüzel anlamında da kullanılmaktadır. Veresiye iş yapmak tabiri, parası alınmadığı için özensizce iş yapmak manasına gelir.

Veresiye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Veresiye kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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 İlk Anlamı: Para verilmeden yapılan alışveriş

 İkinci Anlamı: Dikkat etmeden, özensizce, lalettayin

 

 Veresiye Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 

 1- Kimse borcunu ödemediği için artık kimseye veresiye satış yapmamaya karar verdim.

 

 2- Bir hayırsever, veresiye defterinde yazılı olan borçların tamamını ödedi.

 

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