Veren Eli Herkes Öper atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Veren Eli Herkes Öper, bonkör ve eli açık olan kimselerin, herkes tarafından sevildiğini ve saygı gördüğünü anlatan bir atasözüdür.

Veren Eli Herkes Öper Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

“Herkese yardım eden, cömert kimseye, diğer insanlar saygı gösterir” anlamında kullanılan bir sözdür.

Hiç kimseyi ayırt etmeden iyilikte bulunan kimseler, insanlar tarafından saygı duyulurlar. Eli açık ve cömert olmak, başkalarının yardıma ihtiyacı varken onlara destek olmak, erdemli bir davranıştır. Bunu da ancak erdem sahibi insanlar yapar. Bu tarz insanların, toplum içinde ayrı bir yerleri vardır. İnsanların halinden anlayan, duyarlı ve herkese yardım eden bu kimseler, diğer insanlar tarafından minnet duygusuyla saygı görürler.

Veren Eli Herkes Öper Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Dedeme her kes senin elini öpüyor dediğimde, veren eli herkes öper dedi.

- Annem, veren eli herkes öper diyerek, Hülya teyzeyi başkalarına övüyordu.