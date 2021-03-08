Veren El Alan Elden Üstündür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsan ilişkileri doğası gereği alışveriş içerisinde bulunmaktadır. Bu durum ile ilgili öğüt veren atasözlerimizden birisi de alan el veren elden üstündür olmaktadır.

Veren El Alan Elden Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir?

Bu atasözünde veren el ile anlatılmak istenen insanlara, durumu ne olursa olsun yardımda bulunan kişiler olmaktadır. Ayrıca bu kişilerin bir diğer özelliği de cömert olmalarıdır.

Atasözünde geçen alan el betimlemesi isem insanlardan sürekli bir şeyler alan ama vermeyen kişilerden bahsetmektedir. Veren el alan elden üstündür atasözünün tamamına bakıldığında cömert ve yardımsever kişilerin herkesin seveceğini ve saygı göstereceğini anlamaktayız.

Veren El Alan Elden Üstündür Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Köy öğretmeni Nursel Hanım'ı herkes sever ve sayardı. Çünkü elinden geldiğince herkese yardım eder, iyi davranırdı. Köydeki herkeste veren elin alan elden üstün olduğunu bilirdi.