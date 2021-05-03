Verdun Savaşı Tarihi Ve Özeti - Verdun Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Verdun Savaşı, tarihe topçu birliklerinin ön plana çıkmasıyla geçmiştir. Savaş süresince toplamda 40 milyon top mermisi kullanılmış. Her iki taraftan da ölümlerin %70'i topçu ateşi sonucunda olmuş. Fransa halkı ve ordusu müthiş bir savunma, direnç örneği göstererek savaştan galip çıkmıştır.

Verdun Savaşı Nedir?

Verdun, Fransa'nın bir şehridir. Aynı zamanda bu şehirde Verdun Kalesi bulunuyor. Alman ordusu, Verdun Kalesi yakınlarındaki Meuse Tepelerine çok sayıda topçu birliği yerleştirdiler. 21 Şubat sabahı kenti topçu ateşine tuttular. Saldırıyı başka bir noktadan bekleyen Fransızlar hazırlıksız yakalandılar.

Alman ordusu, büyük bir direnişle karşılaşmadan Douaumont Kalesi’ne doğru ilerleyip, kaleyi ele geçirdi. General Philippe Pétain komutasındaki destek birlikleri, Verdun halkının yardımına yetişti. Büyük kayıplar vermelerine rağmen Alman ordusunu geri püskürttüler.

Alman ordusu Mart ve Nisan aylarında Meuse (Maas) ırmağının Doğu ve Batısındaki tepelerde tekrardan saldırıya geçti. Mayıs ayında aynı bölgede tekrar topçu atışına başladılar. Temmuz ayına gelindiğinde Fransızların direncini kıramayacaklarını, savunmalarını geçemeyeceklerini anladılar.

Almanlar ordunun önemli kısmını geri çekmeye başladılar. Fransızlar karşı saldırıya geçerek, kaybettikleri kale ve toprakları yılsonuna doğru geri aldılar.

Verdun Savaşı Tarihi

Verdun Savaşı 1916 yılında, 21 Şubat - 18 Aralık tarihleri arasında meydana gelmiştir.

Verdun Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Verdun Savaşı; Alman topçu birliği ile Fransız Verdun halkı ve General Philippe Pétain komutasındaki destek birlikleri arasında olmuştur.

Verdun Savaşı Nedenleri

1. Dünya Savaşı sürecinde Almanya, Fransa ve İngiltere'ye karşı birçok cephede savaşmak zorunda kalıyordu. Alman komutan Erich von Falkenhayn, Fransızları bu savaşta etkisiz kılacak, büyük şekilde yıpratacak bir strateji belirledi. Buna göre çok önemli bir lokasyon belirlenip, bütün Fransız askerinin bu bölgeye gelmesi sağlanacaktı.

Yıpratma stratejisi kapsamında Alman topçu birliği Verdun şehri yakınındaki Meuse Tepelerine yerleşti. Şehri büyük bir topçu ateşine tuttular. Verdun Kalesi ve şehri stratejik açıdan önemli bir konuma sahipti. Ayrıca çevredeki tepeler topçu birliklerinin korunması ve ateş açması için idealdi. Bu nedenle topçu birlikleri bu tepelere konuşlandırılarak, Fransız ordusunun bu bölgeye çekilmesi amaçlandı.

Verdun Savaşı Sonuçları

Verdun Savaşı, I. Dünya Savaşı'nın en uzun ve kanlı savaşlarından biri olarak tarihe geçti. Savaş yaklaşık 300 gün sürdü. Savaşta 40 milyon top mermisi kullanıldı. Her iki taraftan da 300 binden fazla kişi öldü. Fransızlar büyük zayiatlar vermelerine rağmen tarihe Fransız halkının savunma zaferi olarak geçmelerini sağladılar.

Alman ordusu, Temmuz ayının sonuna doğru Fransız savunmasını kıramayacaklarını anladılar. Aynı zamanda İngilizler Somme Muharebesini başlattılar. Alman ordusu bu savaş nedeniyle Verdun'dan çekilmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Fransız halkı ve destek birlikleri karşı saldırıya geçerek kaybettikleri toprakları geri aldılar.

Verdun Savaşı Önemi

Verdun Savaşı, Fransız Verdun halkının büyük bir savunma örneği göstermesi bakımından önemlidir. Şehri yerle bir eden topçu ateşine karşı müthiş bir direnç göstermişlerdir. Kısa sürede bu bölgeyi ele geçireceklerini zanneden Almanları bir çıkmaza düşürmüşlerdir.

Verdun Savaşı ile birlikte Almanlar hem zaman hem de asker kaybetmişlerdir. Temmuz ayında İngilizlerin Somme Savaşını başlatmalarına yol açmışlardır.

Verdun Savaşı aynı zamanda Fransızların Almanlardan toprak geri aldıkları ilk savaş olmuştur. Savunma stratejisi ve uygun zamanda taarruzla kaybettikleri Douaumont Kalesi’ni ve Meuse Tepelerini geri almışlardır.