Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır? Veraset İlamı Nereden Ve Nasıl Çıkartılır?

Veraset ilamı sonrasında mirasçılar hak sahibi durumunda olduklarını ispat edebilecek ve mal paylaşımı aşamasına geçilebilecektir. Bu bakımdan son derece büyük bir öneme sahip olan konulardan biri olma özelliği sergilemektedir.

Veraset İlamı Nedir, Nasıl Alınır?

Veraset ilamı diğer tabiriyle mirasçılık belgesi, mirasçıların mevcut miras üzerinde hak sahibi konumunda olduklarını ve miras paylarını gösteren resmi belgedir. Bir bireyin ölümü ile birlikte ölenin mirası açılır. Miras paylaşımı yapılıncaya kadar bütün mirasçılar terekedeki tüm mallara el birliği ile malik olur ve bu malları her bir mirasçının kullanımı söz konusu olabilir.

Mirasçılar, terekede bulunmakta olan taşınır malları (ev eşyaları, tablolar vs.) veya miras bırakan bireyin sahip olduğu taşınmaz mallarını (evini, arsasını vs.) fiilen kullanmakta herhangi bir sorun yaşamazlar. Fakat taşınmaz malların üzerinde tasarrufta bulunmak (taşınmazların tapuda mirasçılara devri veya 3. kişilere satılması) yahut miras bırakan bireyin bankada bulunan parasını çekebilmek gibi veraset işlemlerinin gerçekleştirilebilir olması için mirasçı olduklarını ispat etmelerinin gerekliliği söz konusudur.

İşte veraset ilamı bu noktada devreye girmekte ve mirasçıların sahip oldukları miras haklarını 3. kişilere ispata yaramaktadır. Bunun beraberinde veraset ilamı en fazla atanmış mirasçılar için önem taşımaktadır. Miras bırakan kişinin vasiyetnameyle veya miras sözleşmesi yaparak yasal mirasçılar haricinde bir şahsa da mirasçı atamış ise bu bireyin miras üzerinde mevcut olan hakkını ispat edebilmesi yalnızca veraset ilamı (mirasçılık belgesi) ile mümkün olabilmektedir.

Veraset ilamı alınabilmesi için esas itibariyle Mahkemeye bir dilekçeyle birlikte talepte bulunmak gerekliliği söz konusu olmaktadır. Fakat koşullarının bulunması durumunda ve gerekli belgeler ile beraber mirasçıların Noterden de veraset ilamı alabilmeleri mümkün olmaktadır.

Veraset İlamı Nereden ve Nasıl Çıkartılır?

Bir mirasçının veraset ilamı almak için herhangi bir adliyede bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunması gerekmektedir. Eğer veraset işlemleri bir noterde yapılmak isteniyorsa yine herhangi bir Noter’e veraset ilamı ve gerekli olan belgelerle beraber gidilmesi durumunda veraset ilamı alınabilmesi mümkün olmaktadır.

Veraset ilamı için Noter vasıtasıyla başvuru yapılması durumunda Noter aynı gün içerisinde veraset ilamını düzenleyerek talep eden bireye verir. Fakat Mahkemeye başvurulması durumunda veraset ilamının düzenlenmesi amacıyla yargılama sürecinin sonuçlanmasının gerekliliği söz konusudur. Veraset ilamı Mahkeme tarafından düzenlenmesinden sonra e devlet sitemi üzerinden veraset ilamı görüntülenebilmektedir.

Veraset ilamı alabilmek amacıyla herhangi bir hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresinin varlığı söz konusu değildir. Mirasçıların arzu ettikleri zaman veraset ilamı alabilmek için başvuru sürecinde gerekli olan evraklar ile birlikte başvuru yapabilmeleri mümkün olmaktadır. Fakat mirasçıların ölüm sonrasında 4 aylık bir zaman dilimi içerisinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi düzenlemesinin gerekliliği söz konusudur.

Düzenlenen bu beyannamenin ekinde ise veraset ilamı yer almaktadır. Bu nedenle veraset ilamının bireyin ölümü sonrasındaki üç ay içerisinde çıkartılmasının gerekliliği söz konusudur. Atanmış durumda olan mirasçılar içinse özel bir durumun varlığı söz konusu değildir.

Atanmış olan mirasçılar ancak mirasçı olduklarının kendisine tebliğinden itibaren 1 aylık bir süreç geçtikten sonra kendisine veraset ilamı verilmesini talep edebilme hakkına sahip olabilmektedir. Veraset ilamı bir defa düzenlendikten sonra her daim kullanımı söz konusu olabilir. Bu sebeple yeniden başvuruda bulunmaya gerek olmaz.