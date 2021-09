Venüs Gezegeni Nedir, Ne Renktir Ve Ne Zaman Keşfedildi? Venüs Gezegeninin Özellikleri Ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgi

Haberin Devamı

Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenler belirli bir düzende sıralanmaktadır. Yani her gezegenin yeri bellidir. Güneşe yakınlık mesafesine göre Merkür'den başlayan gezegenler Neptün ile son bulmaktadır. Her gezegenin farklı özellikleri ve renkleri bulunmaktadır. Venüs gezegeni de kendine has özellikleri ve rengi ile dikkat çekmektedir.

Venüs Gezegeni Nedir, Ne Renktir ve Ne Zaman Keşfedildi?

Venüs gezegeni, Güneş Sistemi'nde yer alan gezegenlerden birisidir. Güneşe yakınlıklarına göre Merkür'den sonra ikinci sırada Venüs gezegeni gelmektedir. Ayrıca bu gezegen Dünya'da önce gelmektedir. Yani Merkür ve Dünya arasında güneşe yakınlık açısından Venüs bulunmaktadır. Güneşe en yakın 2. gezegen olan Venüs, ismini Roma tanrıçasından almıştır. Aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs, bu ilgi çekici gezegene adını vermiştir.

Venüs gezegeninin kendine has bir rengi bulunmaktadır. Bu renk ile diğer gezegenlerden ayrılmaktadır. Venüs, ağırlıklı olarak kahverengi ve gri tonlarında olan bir gezegendir. Ancak bu gezegenin oldukça yoğun bir atmosferi vardır. Gezegenin rengini de bu, atmosfer belirlemektedir. Bundan dolayı Vemüs'ün rengi sarımsı bir renktedir. Yani Venüs gezegenine baktığımız zaman sarımsı bir renkte olduğunu görürüz.

Venüs, uydusu olmayan gezegenlerden birisidir. Dünyaya benzer özellikleri olan Venüs hakkında her geçen gün yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Özellikle 14 Eylül 2020 tarihinde Nature dergisinde Venüs ile ilgili bir makale yayınlanmıştır. Bu makaleye göre Venüs'te yer alan atmosferde fosfin molekülleri keşfedilmiştir.

Fosfin molekülü, bir fosfor ve üç hidrojen atomundan oluşmaktadır. Yani Venüs'te yaşamın izleri bulunmaya çalışılmıştır. Günümüze geldiğimiz zaman ise eski bilgilerden yararlanılarak birçok yeni çalışma yapılmaktadır.

Venüs gezegeni ileriki yıllarda daha bilindik bir gezegen olacak gibi görülmektedir. Çünkü bilim insanları bu gezegen hakkında çok detaylı araştırmalar yapmaktadırlar.

Teleskop bulunmadan önce Mars, Venüs, Merkür, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin varlığı bilinmekteydi. Tabi bu gezegenler ilk başta yıldız olarak düşünülmekteydi. 1781 yılına gelindiğinde resmi olarak ilk keşfedilen gezegen Uranüs olmuştur. Venüs gezegeni ise 1610 yılında gökbilimci Galileo tarafından teleskop kullanılarak gözlemlenmiştir. 1761 yılında ise Rus gökbilimci Mihail Vasilyeviç Lomonosov, Venüs üzerinde yer alan atmosfer üzerinde incelemeler yapmıştır.

1793'te ise Alman gökbilimci Johann Schröter, Venüs hakkında daha net bilgiler sunmuş ve böylece Venüs geniş hatları ile keşfedilmiştir. Tabi zaman ilerledikçe Venüs hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmıştır.

Venüs Gezegeninin Özellikleri ve Dünyaya Uzaklığı Hakkında Bilgiler

Dünya'dan çıplak gözle bakıldığı zaman görünen en parlak gezegen Venüs'tür. Venüs, Dünya ile benzerlik gösteren ilgi çekici bir gezegendir. Bu yüzden yıllar boyunca bu gezegende yaşam olup olmadığı araştırılmaktadır. Günümüzde de bu araştırmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

- Venüs'ün dünyaya uzaklığı 38 milyon km'dir,

- Venüs'ün Güneşe uzaklığı 108 milyon km'dir,

- Çapı 12.104 km'dir,

- Venüs'te güneş batıdan doğar,

- Uydusu yoktur. Bunun nedeni ise Güneş'e olan yakınlık ve Güneş'in sahip olduğu kütle-çekim alanıdır,

- Venüs'te bir gün bir yıldan uzun sürmektedir,

- Venüs'ün yüzeyindeki sıcaklık çok fazladır. Bu sıcaklıktan dolayı yapılan araştırmalar zorlaşmaktadır.

- Venüs’ün atmosferinin yaklaşık %96,5’i karbondioksitten oluşmaktadır.

- Venüs, 'Sabah Yıldızı' ve 'Akşam Yıldızı' olarak bilinmektedir. Venüs, bilim insanları tarafından 1960 tarihlerine kadar tropik bir cennet olarak görülmüştür.