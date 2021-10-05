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Ventilli ne demek? Ventilli kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Ventilli#TDK
Ventilli ne demek Ventilli kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçede pek çok kelime bulunur. Bu nedenle her bir kelimenin anlamını bilmek mümkün olmaz. Anlamı bilinmeyen kelimeler ile ilgili çeşitli kaynaklardan açıklamalar yapılabilmektedir. Ventilli ne demek? Ventilli kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Ventilli kelimesi özellikle son zamanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu kelimenin anlamı merak konusu olmaktadır. Günümüzde pek çok kişi ventilli kelimesi ile ilgili internetten ve bir takım kaynaklardan araştırmalar yapmaktadır.

 Ventilli Ne Demek?

 Ventil kelimesi, İngilizceden dilimize geçmiş olan bir kelimedir. Hava akımlarının kontrol edilmesini sağlayan kapakçıklar ventil olarak isimlendirilmektedir. Ventil kelimesi, Latince bir kelime olan ventus kelimesinden gelmektedir. Ventus ise hava akımı ya da rüzgar anlamına gelmektedir.

 Ventilli Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Özellikle günümüzde ventil kelimesi çok daha sık kullanılmaya başlamıştır. Maskelerin hayatımıza girmesi ile birlikte ventil kelimesi çok daha fazla kullanılır olmuştur. Bazı maskeler ventilli olarak üretilmektedir. Bu maskeler filtrelidir. Bu ventilli maskeler tek taraflı çalışmaktadır. İçeride bulunan havanın olduğu gibi dışarı çıkmasına yardımcı olmaktadır. Ventilli maskelerde ventil bölümü filtreleme yapmaz.

 

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