Ventilasyon nedir? Mekanik ventilasyon ne işe yarar?

Ventilasyon, yaşam şartlarının yerine gelmesini sağlayan, yapay bir solunum verme işlemini yerine getiren, kişinin solunumunun yetmediği ya da güçsüz olduğu durumlarda devreye sokulan işlem olarak bilinir.

Ventilasyon Nedir?

Ventilasyon en kıs anlamıyla kişiye ya da bir canlıya, solunum yetmediği zamanlarda, akciğerin yetersiz kaldığı durumlarda görev yapan, bir nevi yaşam fonksiyonunu yerine getiren bir işlem olarak bilinir. Bu işlem ventilatör sayesinde yapılmaktadır. Yakın çağda kullanım oranı diğer senelere göre daha fazla olmuştur. Kötü havayı alıp temiz hava veren bir cihazdır. Solunumu da kolaylaştırır ve kişinin rahatlamasına fayda sağladığı bilinir.

Mekanik Ventilasyon Ne İşe Yarar?

Mekanik ventilasyon, oksijen eksik kaldığı yerlerde, ventilasyon işleminin yetmediği yerlerde, hava yolunun korunamadığı yerlerde, cerrahi işlemlerin yapıldığı zamanlarda kullanılan bir işlem olarak bilinir. Bu durumları yerine getiren ve sağlık açısından pek çok yararı bulunan bir işlem olarak bilinir. Bu işlem sonucunda da hastada pek çok farklı komplikasyonlar meydana gelebilir.

En temelde nefes alma yararı sağlayan bu cihaz, doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Bu işlem sonucunda solunum yanıt verdiği takdirde, hastanın durumu kontrol altına alındığında sonlanır. Bu işlem 3 özelliğe bağlı bir şekilde hareket eder. Üzerinde farklı ve değişik modlar bulunur. İki farklı çeşidi bulunan bu modlar, hastanın durumuna göre değişiklik gösterir. Bu mod kullanımı doktorun isteğine göre olan bir durumdur.