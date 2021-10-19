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Venezuela hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Venezuela hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Venezuela#Ülke#Kıta
Venezuela hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Venezuela hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

19. yüzyılda İspanya ve Büyük Kolombiya Cumhuriyetinin sömürgesi olan Venezuela 30 Mart 1845 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin başkenti Caracas, milli marşı ise Gloria Al Bravo Pueblo'dur. 916.445 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan Venezuela'nın nüfusu, resmi olmayan verilere göre 28 milyon 650 bindir. Venezuela hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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 Ülkede toplam 25 eyalet bulunmaktadır. Yüzölçümü bakımından en büyük eyaletleri Zulia ve Miranda'dır. Maracaibo, Catia La Mar, Maracay, Cludad Guayana ve Los Teques, Venezuela'nın en kalabalık şehirleri arasında yer alıyor.

 Venezuela Hangi Kıtada Yer Alır?

 Venezuela Güney Amerika kıtasında yer alır.

 Venezuela Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Yarım Kürede yer alan Venezuela, Brezilya, Guayana ve Brezilya ile sınır komşusudur. Ülkenin Kuzey Atlas Okyanusunun güneyinde yer almaktadır.

 Venezuela Hangi Dine Mensup?

 Venezuela Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %60'ı Katolik, %20'si ise Protestan'dır.

 Venezuela Hangi Dili Konuşuyor?

 Venezuela'nın resmi dili İspanyolcadır. Bunun dışında, ülkede konuşulan yabancı diller Portekizce ve İngilizcedir.

 Venezuela Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Venezuela'da Latin alfabesi kullanılıyor.

 Venezuela Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetinde diğer birçok Güney Amerika ülkesinde olduğu gibi Miladi takvim kullanılmaktadır.

 Venezuela Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para birimi Venezuela Bolivarı'dır. Bu para biriminin döviz kodu VEF'tir.

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#Venezuela#Ülke#Kıta

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