Velilerin kafası karışık... Birinci sınıflar okula başlamalı mı?

Şu anda okullarda adrese dayalı kayıtlar otomatik olarak yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokulların birinci sınıflarına eylül ayının sonu itibariyle 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılıyor. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa yazılabiliyor. Yine yönetmeliğe göre, okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirebiliyor veya kayıtlarını bir yıl erteleyebiliyor. Henüz okuma yazma bilmeyen ve bu yaştaki çocukların öğrenme disiplini olmadığını düşünen veliler, çocuklarını uzaktan eğitimle okula başlatıp başlatmama konusunda kararsız. Bazı aileler özellikle anneler okul ortamını tehlikeli bulduğunu belirterek okula başlatmamaktan yana. Kaygılı ailelerin bu durumunu uzmanlara sorduk:

AİLELER ZAMANI GELDİYSE GÖNDERSİN

Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe (Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi): 69 ayı dolduranlar okula başlıyor. Çocuk 5 yaşında ise ben okula göndermezdim. Ama 6 yaşında ise yani zamanı geldiyse tüm çocuklar aynı şekilde eğitim alacağı için başlatmakta yarar var. Ailelere bu konuda çok iş düşüyor. Yardımcı olmaları lazım. Çocuğu Tv karşısına oturtmak kolay olmayabilir ama ne kadar öğrenirse kardır. 6 yaşından sonra geç kalıyor olabilir. Bir sene sonra daha kolay olacak diye bir şey yok. Çocuklar enerji küpü. Mümkün olduğu kadar elinden geleni yapacaklar. Aileler de MEB’in talimatlarına uyarak bu süreci yönetecek. Bence vakit kaybetmesinler.

UZAKTAN EĞİTİMDE BİRİNCİ SINIFLAR ZORLANABİLİR

Prof. Dr. Ali Ekber Şahin (Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi): İlk okuma yazma öğretimi öğretmen rehberliğinde gerçekleşen bir süreç. Birçok öğrenme, öğretmen olmadan da gerçekleşebilir. Onun için planlanan etkinliklerle öğrenmeye yönlendirilebilirler. Ama ilk okuma yazmanın öğrenilmesi biraz daha farklı. Burada öğrencilerin öğretmenle iletişim kurması şart. Özellikle yazma boyutunda. Çok zor bir karar veliler için de. Açıkçası ben de bu konuda çok net değilim. Kendi çocuğum olsa okula başlatabilir, evde destekleyebilirdim. Ben şunu savundum. Öğrenciler arası öğrenme farkını tolere edebileceklerse, bireysel farklılıklara uygun eğitimi ileride vereceklerse belli ölçüde uzaktan eğitimle mümkün olabilir. Öğretmen öğrenme sürecinin her boyutunda yer alacaksa, tek tek öğrencilerle mesafeye uygun olarak ev ziyaretleriyle destekleyecekse öğrenme gerçekleşebilir. Birinci sınıfa başlayabilirler. Fakat salt ödevlerle, Zoom üzerinden yapılacaksa etkileşimin bununla sürdürülmesi biraz zor. Öğretmenler bu özveriyi gösterirlerse bu süreç olumlu sonuçlarla atlatılabilir. Yoksa rutin uzaktan eğitimle bu zor. Uzaktan eğitimde toplu eğitim mantığıyla hareket edilmemeli. Uzaktan da olsa bireysel öğrenmeye dikkat etmeliler. İnsan yapısı gereği birbirinden farklı. Öğrenme farkı vs. her zaman var. Bireysel farklılıkları dikkate aldıkları sürece öğrencilerin gelişimlerindeki sürekliliği sağlayabilirler. Öğretmenleri daha özverili bir süreç bekliyor. Ben öğretmenlerin bu özveriyi göstereceklerine inanıyorum.

KESİNLİKLE OKULA GÖNDERSİNLER

Prof. Dr. Esra Aslan (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi): Kesinlikle ertelemesinler, göndersinler çocukları. Ben göndermelerinden yanayım. Bu ucu açık ve ne zaman biteceği belli olmayan bir süreç. Bir sene sonra olmayacak diye bir durum yok, sağlıkçıların açıklamalarına göre evrilerek devam edecek. Bu nedenle ertelemeye gerek yok. Çocuğun beyin gelişimi için de önemli. Motor gelişimi eğitimi vs. uzaktan eğitimle çok kısıtlandı. Bunu es geçmesinler. Eğitim küçük yaşta yüz yüze olması gereken bir şey. Tatile gitmediler mi? Havuza girmediler mi? Her yere gittiler. Hafta sonu da dışarıda yemek yiyorlar. Eve birileri gelip gidiyor. İşe gelip gidiyoruz. Bu bahane değil. Çocuğa mikrop bulaştırmamayı garanti edemezler. Annenin çocuğu yanında tutma ihtiyacı psikolojik bir sıkıntı. Kopamayan göbek bağı diyoruz buna. Çocuklarından ayrılmak istemiyorlar. Ben okula göndermelerinden yanayım. Hasta olunca, kolu bacağı kırılınca mecbur doktora götürecekler. Hastaneler daha tehlikeli ama hayat bir şekilde sürüyor.

VELİLER NE DİYOR

BU YIL GÖNDERMEYECEĞİZ

Esra Özdemir (Veli): Kızım 69 aylık. Okula gitmeye hazır. Hem pedagog hem de öğretmeniyle konuştuk. Üç yıldır kreş ve anaokuluna gittiği için okula hazır diye söylüyorlar. Ancak koronavirüs nedeniyle okula göndermek istemiyoruz. Normal şartlarda kendine dikkat edebiliyor. Ama şu anda iki kat daha dikkat etmesi gerekecek. Devlet okuluna gideceği için de onu yönlendiren olmayacak tek başına hareket etmesi gerekecek. Bir de uzaktan eğitimle okula başlayacaklar. Ben çalışıyorum. Anneanne ve babaannesiyle kalacak. Ufak bir kardeşi de var. Sabah kalkıp televizyonun karşısına geçmesi, hazırlanması, her gün bu disiplini kendi kendine sağlaması çok zor. Evde olsaydım gönderebilirdim okula ama bu şekilde okula göndermemeyi düşünüyoruz. Çalışan anneler için bu durum çok zor.

KARARSIZ KALDIK

İclal Viran (Veli): Kızım ekim doğumlu olduğu için bir yıl erteleme şansımız var. Eylül doğumlu olsaydı mecburen 1’nci sınıfa başlayacaktı. Bu konuda çok kararsızım. Bu yıl başlatmazsam seneye 7, arkadaşları 6 yaşında olacak. Bu avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Diğer yaşıtlarına göre baktığımızda iki yıl kreşe bir yıl anaokuluna gittiği için birçok şeyi biliyor. Üzerine düşüldüğünde okuma yazmayı da öğrenebilir. Evde destekleyip öyle mi başlatsam, okuldan soğur mu bilmiyorum. Kızıma sorduğumda online olarak okumak istediğini, okula gitmek de istediğini söylüyor. Ama online eğitim sürecinde odaklanamadı. 5, 10 dakika odaklandı. Sonrasında oyun oynamak istediğini söyledi. Ama okulunu da çok seviyor. Hijyen konusunda da şüphem yok. Sınıftaki diğer arkadaşlarının hepsini tanımadığımız için de kararsız kaldım. Bazı arkadaşlarım devlet okuluna yazdıracağını ama göndermeyeceğini söylüyor. Bazıları ağabeyleriyle aynı okula gideceği için gitmesinden yana.

OKULA GÖNDERECEĞİM

Esra Üçyiğitler (Veli): Üç çocuğum var. Biri liseye, biri 11’e geçti. Biri de bu yıl 1’nci sınıfa başlayacak. Ben okula gitmeleri taraftarıyım. Özel okuldalar. Benim kararım bu yönde. Bence okul çok güvenli. Öğretmeniyle tanıştırdım, online olarak derslere de başlattık. Sokaktan daha güvenli geliyor. Oturduğum sitede 13, 14 çocuk var. Bahçede birlikte oynuyorlar. Liseye gidecek olan oğlum arkadaşlarıyla görüşmek istiyor, mesafeyi koruyarak görüşüyorlar. Bana okul çok daha güvenli geliyor. Kontrollü bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağlamak istiyoruz. Kendi iş yerimiz var. İşe de gitmem gerekiyor. Online eğitim benim için sıkıntı olacak. İş yerimin ortamı müsait değil ama yanımda ne kadar süre uzaktan eğitim alabilir onu da bilmiyorum. Hepsi birbirine bağlı.

YAŞ E-OKUL’DA HESAPLANABİLİYOR

2020-2021 eğitim öğretim yılı okula başlama yaşı kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu yani 30 Eylül itibariyle hesaplanıyor. Veliler yaşı hesaplamak için https://e-okul.meb.gov.tr/yasHesap.aspx adresinden yararlanabiliyor.