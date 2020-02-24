Velilere ‘gelişim semineri'

İSTEK Okulları’nın düzenlediği ‘İSTEK’le Gelişim Seminerleri’, şubat, mart ve nisan ayları boyunca farklı konu ve konukları velilerle buluşturuyor. Ebeveynlikten kariyere, dijital bağımlılıktan beslenmeye bir çok konunun ele alındığı seminerin ilk konukları; Yazar ve Oyuncu Anne Şermin Yaşar ile Prof. Dr. Acar Baltaş oldu. Mutlu ve yaratıcı çocuklar yetiştirmek için önerilerini paylaan Şermin Yaşar, “Oyun oynamak çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor, özellikle doğada buldukları materyallerle oyun kurarken hayal güçleri gelişiyor. Pahalı oyuncaklar şart değil. Çocuklar, kendi oyunlarını doğadan ya da ellerinin altındaki malzemelerden kolaylıkla oluşturabilir” dedi. Acar Baltaş ise, “Günümüzde birçok ebeveyn çocukların hayatlarını kolaylaştırmak adına işleri üstleniyor ancak küçük yaşlardan itibaren çocuğa sorumluluk vermenin çocuğun kişilik özelliklerine katkısı olduğunun unutulmaması lazım. Çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmada, disiplin ve tutarlılığın gerekiyor” diye konuştu.

Mart ve Nisan aylarında da devam edecek olan İSTEK’le Gelişim Seminerleri’nin programı şöyle:

Prof. Dr. Acar Baltaş / Psikolog, Akademisyen, Eğitimci, Yazar “Aşırı Ebeveynlik”19 Mart 2020 İSTEK Belde Okulları 16.00-17.30

Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Köse / Akademisyen “Olumsuz Çocukluk Çağı Yaşantılarının Yetişkinlikteki Etkileri”27 Şubat 2020 İSTEK Belde Okulları 16.00 – 17.303 Mart 2020 İSTEK Acıbadem Okulları 16.00 – 17.30

Dr. Öğretim Üyesi Çağla Şeneler / Akademisyen“Dijital Çağ ve Teknolojileri”9 Mart 2020 İSTEK Atanur Oğuz Okulları 16.00 -17.30

Dr. Öğretim Üyesi Asuman Güner Öztürk / Akademisyen“Kariyer Liderliği”12 Mart 2020 İSTEK Kemal Atatürk Okulları 16.00 -17.30

Şermin Yaşar / Yazar, Influencer @oyuncuanne“Mutlu Oyunlar Mutlu Çocuklar”19 Mart 2020 İSTEK Uluğbey Okulları 16.00 -17.30

Dr. Nevin Dölek / Akademisyen, Eğitmen, Aile ve Çift Terapisti“Ergen ve Hedefleri “4 Mart 2020 İSTEK Uluğbey Okulları 16.00 – 17.305 Mart 2020 İSTEK Bilge Kağan 16.00 – 17.3014 Nisan 2020 İSTEK Kemal Atatürk Okulları 16.00 – 17.3016 Nisan 2020 İSTEK Semiha Şakir Okulları 16.00 – 17.30

Merve Küçüker / Uzman Diyetisyen“Mindful Eating”11 Mart 2020 İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları 16.00 – 17.30