'Veliler yüz yüze eğitim istiyor'
Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite düzeyinde yaklaşık 25 milyon öğrenci bulunuyor. Her yaş grubundaki öğrencilerin okullarının 2021-2022 eğitim öğretim döneminde tam zamanlı olarak açılmasını isteyen veliler, kurdukları 'Yüz Yüze Eğitim İstiyoruz' adlı platform aracılığıyla sosyal medya üzerinden taleplerini dile getirdi.
Veliler sosyal medya üzerinden taleplerini şöyle dile getiriyor:
“Kesintisiz yüz yüze eğitim istiyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar 25 milyonu bulan öğrenciler geleceğimizin teminatıdır. Tüm çocuklarımızın ebeveynlerine ses olmak istiyoruz. Eminiz ki bunu başaran ülkelerden daha da iyisini yapabilecek güçteyiz. Tüm evlatlarımızı ait oldukları okullarına kavuşturarak geleceğe umutla sarılmalarını ve çağdaş Türkiyemizi ileriye taşıyacak nice başarılara imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz. Yarınlarımız, çocuklarımız için desteğinizi bekliyoruz.”