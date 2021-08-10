'Veliler yüz yüze eğitim istiyor'

Veliler sosyal medya üzerinden taleplerini şöyle dile getiriyor:

“Kesintisiz yüz yüze eğitim istiyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar 25 milyonu bulan öğrenciler geleceğimizin teminatıdır. Tüm çocuklarımızın ebeveynlerine ses olmak istiyoruz. Eminiz ki bunu başaran ülkelerden daha da iyisini yapabilecek güçteyiz. Tüm evlatlarımızı ait oldukları okullarına kavuşturarak geleceğe umutla sarılmalarını ve çağdaş Türkiyemizi ileriye taşıyacak nice başarılara imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz. Yarınlarımız, çocuklarımız için desteğinizi bekliyoruz.”