Veliler çocukları için matematik öğrenecek

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İlkokul düzeyinde matematik eğitiminin veli tarafından desteklenmesi, velinin matematiğe karşı olumlu tutum ve davranışları, çocukların tüm akademik yaşamlarına olduğu kadar günlük hayat problemlerine yaklaşımlarına da olumlu biçimde etki ettiği biliniyor. Bu kapsamda hazırlanan İlkokul Çocuklarının Matematik Becerilerinin Gelişmesi İçin Veli Eğitimi Kurs Programı ile velilere ilkokul çocuklarının matematik yetilerinin gelişmesini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Program çerçevesinde 16 Ağustos'tan bu yana Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nda (HEMBA) dört saatlik uzaktan eğitimle veriliyor. Düzenlenen eğitim, HEMBA üzerinden devam ediyor. Kurs programı yıl boyunca talep durumuna göre sürekli açılıyor. Eğitim, öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından veriliyor.