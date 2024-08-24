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Veliler çocukları için matematik öğrenecek

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#Matematik#Veli#Hemba
Veliler çocukları için matematik öğrenecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 14:59

İlkokulda çocuğu olan velileri ilkokul matematik dersi programına yönelik çocuklarına rehberlikleri konusunda bilgilendirmek amacıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce uzaktan eğitim programı planlandı. Ailelerin evde çocuğunun matematik eğitimine katkı sağlayabilmesi amacıyla hazırlanan eğitime yönelik 13 video ve 13 etkileşimli içerik olmak üzere toplam 26 eğitim materyali hazırlandı.

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İlkokul düzeyinde matematik eğitiminin veli tarafından desteklenmesi, velinin matematiğe karşı olumlu tutum ve davranışları, çocukların tüm akademik yaşamlarına olduğu kadar günlük hayat problemlerine yaklaşımlarına da olumlu biçimde etki ettiği biliniyor. Bu kapsamda hazırlanan İlkokul Çocuklarının Matematik Becerilerinin Gelişmesi İçin Veli Eğitimi Kurs Programı ile velilere ilkokul çocuklarının matematik yetilerinin gelişmesini destekleyecek bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Program çerçevesinde 16 Ağustos'tan bu yana Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nda (HEMBA) dört saatlik uzaktan eğitimle veriliyor. Düzenlenen eğitim, HEMBA üzerinden devam ediyor. Kurs programı yıl boyunca talep durumuna göre sürekli açılıyor. Eğitim, öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından veriliyor. 

 

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#Matematik#Veli#Hemba

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