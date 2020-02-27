Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:34,
Veli ve öğretmenlerden kan bağışı
Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Çapa Kan Merkezi 27-28 Şubat tarihleri arasında kan bağışı kampanyası düzenliyor.
Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşecek kampanyaya öğretmen ve velilerin yanı sıra Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da katılacak. 09.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, isteyen vatandaşlar da kan bağışında bulunabilecek.
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