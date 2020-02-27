Veli ve öğretmenlerden kan bağışı

Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşecek kampanyaya öğretmen ve velilerin yanı sıra Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da katılacak. 09.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, isteyen vatandaşlar da kan bağışında bulunabilecek.