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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.02.2020 - 11:34,Son Güncelleme:/

Veli ve öğretmenlerden kan bağışı

Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Çapa Kan Merkezi 27-28 Şubat tarihleri arasında kan bağışı kampanyası düzenliyor.

Veli ve öğretmenlerden kan bağışı
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Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşecek kampanyaya öğretmen ve velilerin yanı sıra Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da katılacak. 09.30-17.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte, isteyen vatandaşlar da kan bağışında bulunabilecek.

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