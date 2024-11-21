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Veli rehberlik kitapları yayımlandı

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Veli Rehberlik Kitapları Yayımlandı#MEB Dijital Öğrenme Ortamları
Veli rehberlik kitapları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 11:27

Millî Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretim kademesinde öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik, ebeveynlerin rol modeli olarak çocuklarının hem akademik hem de bütüncül gelişimlerine desteklerinin artırılması amacıyla veli rehberlik kitapları yayımlandı.

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Ebeveynlerin, çocuklarının gelişimlerine desteklerinin artırılması amacıyla ortaöğretimdeki öğrenci velilerine yönelik 'Veli Rehber Kitabı 1' ve 'Veli Rehber Kitabı 2' hazırlandı. Dijital ortamda yayımlanan kitaplarda, velilerin eğitim sürecinde aktif destek ve teşvikleriyle çocuklarının öğrenme isteğini artırdıklarını ve evde sağladıkları uygun öğrenme ortamıyla eğitim sürecini güçlendirdiklerine vurgu yapıldı. Ergenlik döneminde çocuğu olan ebeveynler için başucu kaynağı niteliğinde tasarlanan kitaplar, gençlerin kritik dönemi olan ergenliği en iyi şekilde geçirmelerine yardımcı olmak için ebeveynlere pratik bilgileri ile beraber ergenlik dönemine yönelik davranış stratejileri ve geniş bir bakış açısı sunuyor.

EBEVEYN ÇOCUK İLİŞKİSİNİ GÜÇLENDİRMEK
İki farklı şekilde hazırlanan kitaplardan 'Veli Rehber Kitabı 1', ergenlik dönemi fiziksel karmaşıklığı ve gereksinimlerine odaklanırken 'Veli Rehber Kitabı 2', lise öğrenimi ve mesleki gelişim ile ilgili alanlara dikkat çekiyor.

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Kitap 1; 'Ergenlik Döneminde Değişim, Ruh Sağlığı, Ergenlerin Gelişiminde Okullar, Tercihler, Sınırlar ve Bağımsızlık, Akran Zorbalığı ve Siber Zorbalık, Özel Eğitimde Aile Eğitimi' konu başlıkları altında, ergenlik dönemindeki fiziksel ve ruhsal değişimlerden gençlerin gelişiminde okulların önemine kadar pek çok konuda derinlemesine bilgi ve öneri sunuyor.

Diğer yandan 'Veli Rehber Kitabı 2', ebeveynlerin ergenlik süreci çözümlerinde merak ettikleri sorularına yanıt bulabileceği geniş bir konu yelpazesini ele alıyor. Kitap; 'Yasal Konular ve Mevzuat, Bütüncül Gelişimde Ailenin Rolü, MEB Dijital Öğrenme Ortamları, Yabancı Dil Gelişimi, Üniversite Hazırlık Sürecinde Ebeveyn Olmak, Meslek Seçimi ve Tercih Dönemi' konularında detaylı bilgiler sunuyor.

Bunların yanı sıra kitaplar, eğitim sürecinde ebeveynlerle iş birliği içinde ilerleyerek ve çocuklarının gelişim ve değişimlerini daha iyi anlamalarında onlara en iyi şekilde destek sağlayarak ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmeyi de amaçlıyor.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#Veli Rehberlik Kitapları Yayımlandı#MEB Dijital Öğrenme Ortamları

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