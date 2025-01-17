Veli isterse sınıf tekrarı yapılabilecek

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Yönetmeliğe göre, güzel sanatlar müzik ilkokulu, güzel sanatlar müzik ortaokulu, spor ortaokulu ve meslek ortaokulu, “ilköğretim düzeyinde farklı program uygulayan okullar” olarak tanımlandı. Tekli eğitimde, okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan en az süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. MEB Coğrafi Bilgi Sistemi birim yetkilisinin, öğrenci kayıt alanlarını belirleme komisyonu çalışmalarına katılmasına karar verildi. Okula kayıt işlemleri sırasında veliden, “ispatlayıcı belge” olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.



NAKİL ZAMANLARI BELİRLENDİ

Yönetmeliğe göre; okula nakil zamanları da netleştirildi. Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5’inci ve 6’ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7’nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak. Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller, Bakanlık tarafından hazırlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek.



Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği yapması nedenleriyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılabilecek. Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, velisinin yazılı başvurusu ve rehberlik servisinin uygun görüşüyle başka okula nakli gerçekleştirilebilecek.



OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ‘BECERİ EDİNİM RAPORU’

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen müfredat doğrultusunda, her dönem sonunda karne yerine okul öncesi eğitimde “beceri edinim raporu”, ilkokullarda ise “gelişim raporu” verilecek. Yönetmelikle, anasınıflarının ortaokullarda da açılabilmesine dair düzenlemeye gidildi.



SINIF TEKRARI BİR KEZ YAPILABİLECEK

Öğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi. Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisi SMS yoluyla da bilgilendirilecek.



İlkokullarda istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, okul müdürlüğü tarafından sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılacak. Yapılan bilgilendirme üzerine öğrenci velisi, sınıf tekrarı talep edilebilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanabilecek.