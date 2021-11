Velayet Nedir, Nasıl Alınır? Velayet Davası Nasıl Açılır, Ne Kadar Sürer?

Haberin Devamı

Velayet sözcüğü hukuk alanında bir "terim" olup, günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir kavramdır.



Velayet Nedir?



Velayet, bir hukuki terim olup, 18 yaşından küçüklerin sorumluluğuna dair anne ve babanın ya da anne veya babanın hukuksal durumunu ifade etmektedir.



Velayet Nasıl Alınır?



Kural olarak 18 yaşından küçük çocuğun velayeti hem annesinde hem de babasındadır. Kanunen annesi ve babası hayatta olan ve evlilikleri devam eden çocukların "velayet" her iki ebeveyndedir. Velayet meselesi anne ve babası ölmüş çocuklar ya da anne ve babası ayrılmış, anne ve babası boşanmış çocuklar bakımından gündeme gelen bir hukuki konudur.



Anne ve baba boşanırken eğer 18 yaşından küçük müşterek çocuk varsa mahkemenin bu çocuğun velayeti konusunda da bir karar vermesi gerekmektedir. Boşanma dava dilekçesinde anne de baba da çocuğun velayetini talep edebilir. Mahkeme, bütün delilleri toplar, tanıkları dinler, çocukla uzman sosyal çalışmacı veya psikolog görüşme yapar ve bunu rapor şeklinde mahkemeye sunar. Mahkeme hakimi gerek gördüğü takdirde çocuk ile de görüşür ve bundan sonra mahkeme çocuğun hangi ebeveynin yanında kalması gerektiğine karar verir.



Genellikle boşanma davası ile birlikte görülen "velayet" konusu bazı hallerde de ayrı ve bağımsız bir dava olarak açılabilir. Bu velayet davasını velayet hakkı kendisinde bulunmayan anne ya da baba açar. Örneğin, velayet kendisinde olan babanın yeni bir evlilik yaptığı ve artık müşterek çocuğa bu yeni ailede yeterince bakılmadığı, babamın velayet hakkını kötüye kullandığı gibi değişik haklı sebeplerin varlığı durumunda velayet davası açılabilir.



Velayet Davası Nasıl Açılır?



Velayet davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde ya da varsa eğer Aile Mahkemesinde açılır. Henüz ülkenin her il ve ilçesinde ayrı bir Aile Mahkemesi bulunmadığından böyle yerlerde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.



Velayet davası açarken doğru olan hukuki yardım alınmasıdır. Çünkü her alay kendi içinde değerlendirilerek dava açılır. Bunun için de Avukatlık ofislerine başvurulabilir. Ancak bu imkan yoksa kişiler bir dilekçe hazırlayarak Adliyeye başvurmak zorundadırlar. Velayet davası harca tabii olup bu harç tutarının Adliye veznesine yatırılması ile dava velayet davası açılmış olur.



Velayet davasının harcı yatırıldığında bir dosya numarası verilir. Bu dosya numarası üzerinden kişi davanın aşamalarını başvurduğu adliyeden takip edebilir.



Velayet Davası Ne Kadar Sürer?



Adalet Bakanlığının son yıllarda yapmış olduğu adli sürecin hızlandırılmasına yönelik çalışmaları nedeniyle bir "hedef süre" konulmaktadır. Bu hedef süre, açılan davanın sonlandırılacağı tahmini süreyi öngörmektedir. Velayet davaları için bu hedef sürenin ne kadar olduğunu dava açıldıktan sonra adliyeden verilen evrak üzerinde görmek mümkündür.