Vektör ne demek, ne anlama gelir? Vektör kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Herkesin duyduğu vektör sözcüğü herkesin kullanabileceği bir sözcük türüdür. Vektör sözcüğünün ne demek olduğu TDK tarafından açıkça belirtiliyor. Vektör, TDK'ya göre doğrultusu belli olan ve ok işaretiyle belirtilen çizgiler anlamındadır.

Vektör Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe diline sonradan geçen sözcüklerin kökeni farklıdır. Fransızca kökenli olan vektör sözcüğü de, kişilerin hangi anlamda kullanıldığını merak ettiği bir kelimedir. Anlamı değerlendirilen vektör kelimesinin ifade ettiği tüm anlamlar araştırılabiliyor. Vektör sözcüğünün sık kullanılması da bireylerin araştırma yapmasına etken oluyor. Vektör kelimesi, yönü veya uzunlukları belli olan ve ok işareti kullanılarak gösterilen çizgileri ifade ediyor.

Vektör Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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TDK'da en çok merak edilen kelime türleri arasında vektör sözcüğü bulunuyor. TDK'da yapılan araştırmalar sonucunda vektör kelimesinin belirtilen anlamı öğrenilebiliyor. Vektör sözcüğünün doğru anlamlarını öğrenebilmek için TDK incelenebiliyor. Vektör sözcüğü TDK'da, uzunluğu belli olan ve ok işaretiyle ifade edilen çizgiler anlamındadır. TDK'nın belirlemiş olduğu anlamlar dışına çıkmadan vektör kelimesi günümüzde kullanılabilen kelimelerdir.