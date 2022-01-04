Vektör ne demek, ne anlama gelir? Vektör kelimesinin TDK sözlük anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
İğrenç iddia Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişmeİğrenç iddia! Veliler isyan etti… İzmir’deki olayda yeni gelişme#İzmir
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Ünlü filmden kazandığı paranın yüzde 70ini kanser araştırmalarına bağışlamışÜnlü filmden kazandığı paranın yüzde 70'ini kanser araştırmalarına bağışlamış#Keanu Reeves
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Vektör ne demek, ne anlama gelir? Vektör kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Vektör#Vektör Ne Demek
Vektör ne demek, ne anlama gelir Vektör kelimesinin TDK sözlük anlamı

Günümüzde kullanılan sözcüklerin ifade ettiği anlamlarla ilgili sözlüklerde araştırma yapılabiliyor. Anlamı merak edilen her bir sözcük sözlüklerde yer alan bilgilerle öğrenebiliyor. Vektör kelimesi de sözlüklerde aranan bilgiler arasında bulunuyor. Bireyler sözlüklerden yardım alarak vektör sözcüğünün anlamını öğrenmek istiyor. Vektör ne demek, ne anlama gelir? Vektör kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında sizler için önemli bilgileri derledik.

Haberin Devamı

Herkesin duyduğu vektör sözcüğü herkesin kullanabileceği bir sözcük türüdür. Vektör sözcüğünün ne demek olduğu TDK tarafından açıkça belirtiliyor. Vektör, TDK'ya göre doğrultusu belli olan ve ok işaretiyle belirtilen çizgiler anlamındadır.

 Vektör Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Türkçe diline sonradan geçen sözcüklerin kökeni farklıdır. Fransızca kökenli olan vektör sözcüğü de, kişilerin hangi anlamda kullanıldığını merak ettiği bir kelimedir. Anlamı değerlendirilen vektör kelimesinin ifade ettiği tüm anlamlar araştırılabiliyor. Vektör sözcüğünün sık kullanılması da bireylerin araştırma yapmasına etken oluyor. Vektör kelimesi, yönü veya uzunlukları belli olan ve ok işareti kullanılarak gösterilen çizgileri ifade ediyor.

 Vektör Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

 TDK'da en çok merak edilen kelime türleri arasında vektör sözcüğü bulunuyor. TDK'da yapılan araştırmalar sonucunda vektör kelimesinin belirtilen anlamı öğrenilebiliyor. Vektör sözcüğünün doğru anlamlarını öğrenebilmek için TDK incelenebiliyor. Vektör sözcüğü TDK'da, uzunluğu belli olan ve ok işaretiyle ifade edilen çizgiler anlamındadır. TDK'nın belirlemiş olduğu anlamlar dışına çıkmadan vektör kelimesi günümüzde kullanılabilen kelimelerdir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Vektör#Vektör Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen