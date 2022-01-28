Vejeteryan nasıl yazılır? Vejeteryan kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Sadece yazımı değil aynı zamanda okunuşu üzerinden Türkçede karıştırılan birçok farklı kelime bulunmaktadır. Bu konuda her iki açıdan da karıştırılan sözcükler içerisinde vejetaryen kelimesi gelmektedir. Bunun tam olarak doğru yazılışını öğrenmek isteyen birçok kişi internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor.

Vejeteryan Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin Türkçe üzerinden doğru biçimde ele alınışı, ‘Vejetaryen’ şeklinde öyle çıkmış halidir. Özellikle sesli harflerin birbirine karıştırılması üzerinden hata yapılan bir sözcük olduğunu ifade etmek gerekir.

Vejetaryen (Doğru)

Vejeteryan (Yanlış)

Bu şekilde yukarıdaki yanlış ve doğru üzerinden günlük yaşamda amaca göre kullanılabilir.

Vejeteryan Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Et tüketmeyen ve daha çok sebze ağırlıklı beslenen kişiler için vejetaryen kelimesi kullanılmaktadır. Aynı zamanda yazım ve okunuşu üzerinden en çok karıştırılan ve hata yapılan sözcükler arasında gelir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından kelimenin doğru biçimde ele alınışı, ‘Vejetaryen’ olarak yazılmış halidir.

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‘’Şimdiye kadar hiç vejetaryen birini görmemiştim.’’

Yukarıda verilen örnek cümle de olduğu gibi doğru yazılışı ve ayrıca doğru okunuşu kapsamında kullanılabilir.