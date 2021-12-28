Vehmetmek ne demek, ne anlama gelir? Vehmetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Vehmetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sanmak 2- Zannetmek 3- Kuruntuya kapılmak 4- İmtina etmek 5- Endişe duymak 6- Tasalanmak 7- Zehaba kapılmak 8- Ürkmek 9- Dehşete kapılmak

10- İçi Titremek

Vehmetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

8. yıldan beri kullanılmakta olan vehmetmek kelimesinin ilk anlamı ürpermek ve kaygılanmaktır. Bu kelime aynı zamanda gerçekte var olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi duyumsamak ve endişeye kapılmak anlamında da kullanılır

Vehmetmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Türkçede anlamca kaynaşan kelimelere birleşik isim denir. Vehmetmek kelimesi de birleşik bir isim olduğu için kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Vehmetmek - Doğru Kullanım

Vehm etmek - Yanlış Kullanım

Vehim etmek - Yanlış

Vehmetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Vehmettiğin şeylerin gerçeği yansıtmadığını çok yakında göreceksin.

(Zannetmek anlamında kullanılmış)

2- Küçük çocuk gecenin kör karanlığında öyle çok vehmetti ki, uzun bir süre boyunca başını yorganın altından çıkaramadı.

(Korkmak anlamında kullanılmış)