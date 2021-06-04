Vehbi Koç Vakfı 'Geleceğin Okulu'na temel attı

Geleceğin Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atan Vehbi Koç Vakfı, 1988 yılında açtığı okulun yenilenmesi için ‘Koç Okulu Yeni Lise Binası’ temel atma töreni gerçekleştirdi. Yaklaşık 14,000 metrekarelik alana yayılmış olan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek. İlerleyen dönemde öğrenme merkezi/kütüphane ve spor kompleksi binalarının inşaatı tamamlanacak. Farklı kültürlerden gelen akademik kadrosu ve çift-dilli eğitim programının kazandırdığı küresel bakış açısıyla yüksek akademik ve etik standartlarını koruyan Koç Okulu, yeni binasında sürekli gelişim hedefini sürdürmeye devam edecek.

Suna Kıraç’ın doğum günü olan 3 Haziran’da gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, “Arşivlerden annemin Koç Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmayı buldum. Onun ilk cümleleri ile bu konuşmaya başlamak istiyorum: ‘Bazı özel günlerde insanın duygularını ve düşüncelerini kelimelerle ifade etmesi son derece güç, hatta zaman zaman imkânsızdır. İşte bugün öyle bir gün.’” dedi.

Kurulduğu günden bu yana ‘Eğitim – Kültür ve Sağlık’ alanlarında Ülkemizin gelişimine ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok hizmette bulunan Vehbi Koç Vakfı, Kurucusu Vehbi Koç’tan aldığı ilhamla “Üstümüze Vazife” diyerek çalışmalarını sürdürüyor. Vehbi Koç Vakfı, “eğitim” alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında geleceğin Koç Okulu kampüsünün ilk adımını atmak üzere ‘Koç Okulu Yeni Lise Binası’ temel atma törenini Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel ve okul yönetiminin katılımıyla gerçekleştirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, konuşmasına annesi Suna Kıraç’ın 1988 senesinde Koç Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmadan alıntı yaparak başlarken şöyle devam etti: “Arşivlerden Annemin Koç Okulu’nun açılışında yaptığı konuşmayı buldum. Onun ilk cümleleri ile bu konuşmaya başlamak istiyorum: ‘Bazı özel günlerde insanın duygularını ve düşüncelerini kelimelerle ifade etmesi son derece güç, hatta zaman zaman imkânsızdır. İşte bugün öyle bir gün...’ Annemin dediği gibi bugün de aynen öyle bir gün. Koç Lisesi’nin temel atma törenini annemin doğum gününde yapmak, kendisine verebileceğimiz en büyük hediyedir. Onun için eğitimin ve bu okulun birinci koşulu öğrencilerini dünyaya hazırlayan, rekabetçi ve nitelikli bir içeriğe sahip olmasıydı. Ülkemiz ve bizler için çok önemli olan bu okulun amacı, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde bedenen ve fikren yetişmiş, sağlıklı bir kişiliğe sahip öğrenci yetiştirmek. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda eğitime sahip çıkmaktır. Bugün, yeni binamızın dışını biz yapıyoruz, içini Suna Kıraç vizyonu ile dolduruyoruz.”

Törende konuşan Koç Okulu Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Günel, Koç Okulu’nun projedeki amacının öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ders ve ders dışı zamanlarını, öğrenme ve öğretme süreçlerinde onlara en fazla verimi sağlayacak, içlerindeki yaratıcılığı körükleyecek, ilham ve coşku verecek, güvenli ve sağlıklı bir öğrenme ortamında geçirmeleri olduğunu belirtti.

Koç Okulunda eğitim süreçlerinin sadece sınıflarda değil, okulun tüm alanlarında gerçekleşmesi yeni binanın tasarımını şekillendirdi

Okul topluluğunun güven içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebileceği, geleceğin eğitim kurgularına çeviklikle adapte olabilecek yapıların tasarım ve inşaatlarının fazlandırılacağı süreçte, 2021-2022 eğitim yılında yeni lise binası, sonrasındaki etapta ise Öğrenme Merkezi/Kütüphane ve Spor Kompleksi binalarının inşaatları ile lise yerleşkesinin mimari gelişiminin tamamlanması hedefleniyor. DB Mimarlık liderliği, iç mimari kapsamında Trung Le/ThisIs180 danışmanlığı ve PAB Mimarlık yürütücülüğü ile tasarımı gerçekleşen binanın inşaatı Ark İnşaat tarafından tamamlanacak. Yaklaşık 14.000 metrekarelik alana yayılmış olan proje kapsamında, 65 derslikli bir öğrenim kompleksi hayata geçirilecek.

İhtiyaçlara yönelik yapılan analizler kapsamında derslik sayıları, disiplinlerarası iş birliğini güçlendirecek bölüm alanları, okulun hızlı günlük akışı içinde öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerine destek olacak alanların yanı sıra, MEB mevzuatı gereklilikleri yeni tasarıma yansıtıldı. Koç Okulunun mekansal kurgu ve değerleri içinde bulunan eğitim süreçlerinin sadece sınıflarda değil, okulun tüm alanlarında gerçekleşmesi, mevcut yapılarla yeni yapılan binaların ilişkilerinin kurgulanması, kampüsün zengin imkanlarının görsel ve fiziksel olarak iç mekanlara taşınması, lise yapılarındaki mevcut koridor düzeninin okul içinde süregelen yaşantının sahnesine dönüşmesi esasları tasarımı şekillendirdi.