Vegan ile vejeteryan arasındaki fark nedir? Vegan ile vejetaryan farkı

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Veganlar herkesin duyduğu sözcükler arasındadır. Vejeteryan ile vegan arasında büyük farklar bulunuyor. Vegan, vejeteryan beslenme türleri arasında yer alıyor. Vejeteryanlar hayvan ürünleri tüketmezken, veganlar hayvan ürünlerinden oluşturulan eşyaları da kullanmazlar.

Vegan İle Vejeteryan Arasındaki Fark Nedir?

Günümüzde pek çok insanın farklı yemek yeme alışkanlığı bulunuyor. Hayvan ürünlerini tüketmeyen kişilere verilen bir isim bulunuyor. Vejeteryanlar genellikle sebzelerle beslenen kişilerdir. Hayvan ürünleri tüketmeyen kişiler vejeteryan olarak adlandırılıyor. Vegan ile vejeteryan çok birbirine karıştırılsa da aralarında farklar bulunuyor. Vegan, vejeteryan beslenme çeşidinin farklı bir türüdür. Veganlar, hem hayvan eti tüketmiyor hem de hayvanlardan kullanılan kıyafet veya farklı ürünleri kullanmıyor.

Vegan İle Vejeteryan Farkı

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Beslenme konusunda bilgi sahibi olunmak istenen birçok konu bulunuyor. Yemek yeme türlerinde göre insanların birbirine kullandığı kelimeler bulunuyor. Vegan ve vejeteryan kelimeleri, en çok kullanılan kelimelerdir. Vejeteryan hayvan ürünleri tüketmeyen kişiler için kullanılıyor. Vegan ise, hem hayvan ürünleri tüketmeyen hem de hayvanlardan yapılan eşyaları kullanmayan kişiler için kullanılan bir terimdir.