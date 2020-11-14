Vefat ilanına yanıt: Torpil yok!

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) internet sitesinden bir vefat ilanı paylaşıldı. İlanda “Üniversitemiz Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nihat Yıldırım’ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer Yıldırım’ın babası, Sosyal Bilimler MYO Öğr. Gör. Aykut Direnzici’nin dedesi, Rektörlük Özel Kalem Aysun Şahan’ın dedesi vefat etmiştir. Merhumun cenazesi Kilis’te defnedilmiştir” cümlelerine yer verildi. Ancak ilanda hayatını kaybeden kişinin ismi yazmıyordu. Ayrıca dört yakın akrabanın aynı üniversitede çalışması torpil iddialarını gündeme getirdi. O iddialara konunun muhatabı, hayatını kaybeden kişinin damadı Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nihat Yıldırım cevap verdi.

TORPİL YOK

“İlk arayan siz oldunuz. Herkes duyduğunu yazmış sorgusuz sualsiz. Araştırmadan soruşturmadan yazılmış. 1986’da yılında üniversiteye girdim ben. Eşim de o yıllarda bekardı. Biz üniversitede tanıştık. O da çalışıyordu ben de. 1989 yılında da evlendik. 30 yıl geçmiş aradan bu şimdi haber oluyor. İlanda ismi geçen Aysun Şahan ve Aykut Direzinci kardeşler ve eşimin yeğenleri. Onlar da yaklaşık 20 yıl önce girdiler üniversiteye. O zaman KPSS ile olmuyordu alımlar. Üniversitenin farklı kurumlarında ilanlar açılmış, başvurularını yapmış ve girmişler. Bizim herhangi bir etkinliğimiz olmadı onların işe girmesinde. Torpil kesinlikle olmadı. Herkes kendi gayretiyle üniversiteye girdi ve çalışıyor.”

İLANDAN HABERİM YOKTU

Üniversiteler vefat ilanları konusunda bazen ipin ucunu kaçırabiliyor. Böyle bir ilanda sadece birinci derece akrabasının yazılıp ilana o şekilde çıkması gerekirdi. Ama herkesin tanıdığı farklı, herkes başsağlığı dilesin diye tüm isimler yazılmış. İlandan benim bilgim yok. İlanın kaldırılmasıyla ilgili de bilgim yok. Vefat eden kişi kayınpederim Halil Kaya. Koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Benim de testim şu an pozitif ve karantinadayım. Haberleri de başkalarından duydum. Üzüldüm tabi çünkü ben kendi çocuklarımın çalıştığım üniversitede dahi okumasını istemedim bu tarz söylentiler çıkabilir diye. Hiçbir akrabamın işe girmesinde bir dahlim olmamıştır.”