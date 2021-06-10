Vedi Nedir? Vedi Sonrası Güsul Abdesti Almak Gerekir Mi?

Müslümanlar için ibadet etmek son derece önemlidir. Bunun için gün boyu abdestli olmak gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda abdest almak yetmez ve gusül abdesti almakta gerekmektedir. Sizler için Vedi nedir? Vedi sonrası gusül abdesti almak gerekir mi? Tüm detayları ile derledik.

Hem erkekler hem de kadınlar için gusül abdesti almayı gerektiren durunlar vardır. Yaşanan bu olumsuz durumlarda bir an önce gusül abdesti almak gerekmektedir. Aksi halde kişinin namaz kılması ve ibadet etmesi söz konusu olmayacaktır. Çünkü gusül abdesti almak gereken durumlarda kişi pis sayılmaktadır. Bu yüzden normal abdesti aldıktan sonra gusül abdesti almakta gerekir.

Abdesti Bozan Durumlar

İnsanların başına gelen birçok durumun abdesti bozduğu görülmektedir. Bu kişilerin mutlaka abdestlerini tekrardan almaları gerekmektedir. İdrar, meni gelmesi, ağız dolusu kusmak, şuurunu kaybetmek, sarhoş olmak ve bunlara benzer durumların abdesti bozduğu görülmüştür.

Abdesti bozulan kişinin tekrar abdest alması gerekmektedir. Tabi bazı durumlarda ise abdest ile birlikte gusül abdesti almakta gerekmektedir.

Gusül Abdesti Nedir?

Gusül abdesti, boy abdesti olarak bilinen ve tüm vücudun yıkanması ile alınan abdesttir. Özellikle cinsel ilişki ve meni gelmesi durumlarında gusül abdesti almak gerekmektedir.

İnsanlar tarafından en çok merak edilen 4 çeşit durum vardır. Bu 4 durumu yaşayan kişiler gusül abdesti alıp almaması gerektiğini sıklıkla merak etmektedirler.

1- Meni: Özelikle cinsel birleşmeden sonra gelen beyaz renkli ve akışkan bir sıvıdır. Bu sıvı cinsel birleşme dışında da zaman zaman gelebilir. Bu durumu yaşayanların gusül abdesti alması gerekmektedir.

2- İdrar: İdrar yapan kişinin abdest alması yeterli olacaktır. Bazen idrar sonrası meni geldiği görülmektedir. Bu durumda gusül abdesti almakta lazımdır.

3- Mezi: Mezi, cinsel düşünce ve buna benzer durumlarda gelen bir sıvıdır. Bu sıvının meni ile karıştırıldığı olmuştur. Benzer yapıları olsa da Mezi daha açık bir renge sahiptir ve sızıntı şeklindedir. Bu durumda abdest almak yeterli olacaktır.

4- Vedi: Vedi adı verilen sıvı ise karşı cinsi düşünme veya idrar sonrası gelmektedir. Bu sıvının gelmesi sonrasında ise abdest almak gerekmektedir.

Vedi Nedir?

Vedi, idrardan sonra ortaya çıkan beyaz renkli ve koyu bir sıvıdır. Vedi dediğimiz sıvı küçük abdesti yaptıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Akan bu sıvı yapışkan bir özelliktedir. Kokusu yoktur ve beyazımsı bir rengi vardır.

İnsanların cinselliği düşünmeleri ve buna benzer durumlarda çeşitli sıvılar görülebilir. Bu sıvılardan en yaygın olanı menidir. Meni, katı ve kokulu bir sıvı olduğu için kolayca anlaşılmaktadır.

Meni gelen kişiler abdest aldıktan sonra boy abdestide almaktadır. Ancak meni dışında farklı sıvılar geldiği zaman insanların aklı karışmaktadır. Vedi ve buna benzer sıvıların gelmesi sonucunda ne yapılması gerektiği merak edilmektedir. Çünkü bu durum birçok insanın başına gelebilecek olan bir durumdur.

Vedi Sonrası Gusül Abdesti Almak Gerekir mi?

İdrardan sonra ortaya çıkan beyazımsı ve yapışkan bir sıvı olan vedi birçok kişide görülebilir. Zamansız bir şekilde ortaya çıkan vedi ile insanların aklı karışmaktadır. Bu sıvıyı gören kişiler gusül abdesti alıp almaması gerektiğini merak etmektedirler.

Vedi, yapısı itibariyle meni veya meziye benzese de bu sıvıda dolayı gusül abdesti almak gerekmez. Vedi ası verilen sıvının gelmesi abdesti bozar ancak gusül abdesti almayı gerektirmez. Yani vedi akıntısı görülen kişiler abdest tazelemek zorundadırlar. Bu kişilerin gusül abdesti alması ise gerekmemektedir.

Gusül abdesti almak için gelen sıvının ne olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Gelen sıvının ne olduğunu anlamakta güçlük çekerseniz eğer garanti olması açısından gusül abdesti alarak daha rahat edebilirsiniz.