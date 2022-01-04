Vecibe ne demek, ne anlama gelir? Vecibe kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alan vecibe kelimesi, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı, pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor.

Vecibe Ne Demek?

Vecibe, dilimizde sık kullanılan Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelime, sık duyulan bir kelime olmasına rağmen anlamı çok sık TDK sözlüğünde aranıyor. Vecibe kelimesi, ödev ve boyun borcu anlamına gelir.

Vecibe Anlama Gelir?

Vecibe kelimesi, dilimizde boyun borcu, ödev anlamına gelir. Bu kelime tek başına ya da cümle içinde pek çok farklı şekilde kullanılıyor. Cümlenin içeriğine göre farklı anlamlar kazanabiliyor. Dilimizde çok sık kullanılan bu kelimeye internette, televizyonda ve sosyal medyada da sıkça rastlamak mümkündür.

Vecibe Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Vecibe kelimesinin TDK sözlük anlamı, boyun borcu ve ödev demektir. Bu kelime, pek çok şekilde cümle içinde kullanılabiliyor. Arapça kökenli bir kelime olan vecibe kelimesi, aynı zamanda vazife anlamında da sıkça kullanılıyor. Vecibe kelimesi, cümlenin gidişatına göre anlam kazanır. Bu nedenle kelimenin cümleyle bir bütün olarak anlamını değerlendirmek gerekir.