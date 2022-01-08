Ve edat mı bağlaç mı? Hangisi olduğunu nasıl anlarız? (TDK)

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Ve, tek başına anlamı olmayan ancak cümle içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Ve sözcüğünü konuşma diline nazaran yazı dilinde daha fazla görürüz. Temel dil bilgisi konularından olan edat ve bağlaçlar konusunda da en çok ikilime düşüren sözcüklerden biridir.

Ve Edat mı, Bağlaç mı?

Edat ve bağlaç olan sözcükler tek başına bir anlam ifade etmezler. Tıpkı ve sözcüğünde olduğu gibidir. Ve kelimesi bir bağlaçtır.

Hangisi Olduğunu Nasıl Anlarız? (TDK)

Ve kelimesi bağlaç grubunda yer alır. Çünkü cümle içerisinde aynı gruba ait olan sözcükleri birbirine bağlama özelliğine sahiptir.