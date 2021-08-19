Vazodilatasyon nedir, neye sebep olur? Vazodilatasyon nedenleri nelerdir?

Vazodilatasyon durumu, damar duvarlarında bulunan çizgisiz kaslarda gevşeme olması sonucunda meydana gelmektedir. Bir takım belirtileri vardır. Bu durumda uzman doktor tarafından gerekli tedavilerin başlanması oldukça önemlidir.

Vazodilatasyon Nedir, Neye Sebep Olur?

Kaslarda gevşeme meydana gelmesi vazodilatasyon olarak isimlendirilmektedir. Tıp dilinde damar genişlemesi bu isim ile anılmaktadır. Kan damarlarındaki düz kaslarda gevşeme olması kan damarlarının iç çapında artış olur. Bu da damar genişlemesi olarak isimlendirilmektedir.

Kan damarlarının genişlemesi damar direncinde düşüşe sebep olur. Bunun sonucunda da kan daha hızlı bir şekilde akmaktadır. Arteriyel kan damarlarının genişlemesi durumunda kan basıncında düşme meydana gelmektedir.

Kan damarlarının genişlemesinin sonucunda aşağıdaki durumlar meydana gelmektedir;

Kan akışı daha rahat bir şekilde sağlanır.

Kan basıncı düşer. Bu da tansiyonun düşmesi anlamına gelmektedir.

Hastalıklar daha hızlı bir şekilde iyileşebilmektedir.

Vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olmaktadır.

Vücutta enerjinin bitmesine neden olan faaliyetler esnasında oksijen ile besin iletiminin hızlı bir şekilde olmasını sağlamaktadır.

Kas sağlığının korunması için oldukça önemlidir.

Damar genişlemesinin meydana geldiği bölgede şişme ve ciltte pembeleşme olmaktadır.

Vazodilatasyon Nedenleri Nelerdir?

Vazodilatasyon tersi vazokonstrüksiyondur. Bu durum damar büzülmesi ismi ile de bilinmektedir. Yani damar genişlemesinin tam tersi olan olayın ismidir. Toplardamar, atardamar, arteriol, venül ve kılcal damarların, damar çapları ile uzunlukları yer aldıkları bölgeye göre değişkenlik göstermektedir.

Örnek verecek olursak; yüzde bulunan kılcal damarlar ile bacakta bulunan damarların boyutları aynı değildir. Vücuttaki damar uzunlukları kullanılan ilaçların yan etkileri, endokrin bezleri, organların kan dolaşımına bırakmış olduğu hormonların etkileri, spor yapma gibi sebepler ile zaman içerisinde genişlemeler olabilmektedir.

Damarların genişlemesi kan akışının artmasına neden olmaktadır. Bu durum ödem azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda vücut sıcaklıklarının dengelenmesini de sağlamaktadır.

Samar genişlemesine neden olan pek çok çevresel ve vücut içinde meydana gelen olaylar bulunmaktadır. İnsan vücudunda histamin ile laktik asit kan damarlarının genişlemesini sağlar.

Kişilerin düzenli bir şekilde egzersiz yapması da kan damarlarının genişlemesinin bir başka nedenidir. Damar genişlemesine neden olan durumlar vazodilatatör olarak isimlendirilmektedir. Sürekli bir şekilde göğüs ağrısı çeken ve bunun yanında kalp krizi geçmişi olan kişilere Nitrogliserin içeren ilaçlar reçete edilir. Bu ilaçlar kal kasına kan gönderen koroner damarların genişlemesini sağlamaktadır. Bu genişleme hali doktorlar tarafından istenen bir durumdur. Çünkü bu şekilde kalp kasına oksijenli kan getiren koroner arterlerin tıkanması kalp krizi oluşumuna neden olabilmektedir.

Kal krizi sonucunda kalp oksijenden mahrum kalırsa ölür. Ölen dokuların canlanması ise mümkün olmaz. Bu nedenle Nitrogliserin içeren ilaçlar insanların hayatlarını kurtarmada oldukça etkilidir.

Vücut damar genişlemeleri ile damar büzülmelerini kontrol altında tutabilmektedir. Bunun için bir sistemi bulunmaktadır. Bu sistemin bozulması halinde istenmeyen damar genişlemeleri ile büzülme durumları olabilmektedir.

Vücudun damar sisteminin bozulması sonucunda meydana gelen damar genişlemesi farklı organlarda oluşabilmektedir. Böyle bir durumda damar genişlemesinin olduğu yerdeki damarlara müdahale edilmesi gerekir. Bunun içinde damar genişlemesi hangi organda olduysa o organ ile ilgili uzman bir doktora görüşmek oldukça önemlidir.

Kalpte meydana gelen bir damar genişlemesi halinde kalp doktoruna görünmek gerekir. Böbreklerde damar genişlemesi olması durumunda ise Nefroloji doktoruna gidilmesi uygun olacaktır. Vazadilatasyon işleminin kontrol edildiği kas ile sinirler vazomotor olarak isimlendirilmektedir.