Vaviyen anahtar nedir ve nasıl çalışır? Vavien anahtar bağlantısı hakkında kısaca bilgi

Günümüzde evde ya da işyerlerinde kullandığımız pek çok eşyanın kontrolü kapsamında vaviyen kullanılır. Değişik yerlerden birçok aydınlatmanın kontrol edilmesini sağlayan bu sistemin nasıl çalıştığını ve ne olduğunu tam olarak beraber öğrenelim.

Vaviyen Anahtar Nedir?

DC ve AC Elektrik kaynağı ile beslenen elektrik yükünü aynı anda farklı noktalardan kontrol edebilen sisteme vaviyen anahtar denmektedir. Ortak kutup ucu bulunan bu sistem kontak uçlarından oluşmuş olan elektrik anahtar çeşidi olarak da ön plana çıkıyor. Özellikle aydınlatma sistemleri için bunların kontrolünü sağlayan vaviyen anahtar, günümüzde yaygın olarak kullanılmakta ve sistemlerin etkin şekilde çalışmasına imkan tanımaktadır.

Vaviyen Nasıl Çalışır?

En çok merak edilen konular içerisinde vaviyen nasıl çalışır sorusu geliyor. Şimdi bunu nasıl çalıştığını beraber inceleyelim ve anlamaya çalışalım. Farklı elektrik anahtarları bulunan vaviyen herhangi bir aydınlatma sistemini değişik noktalarından kontrol etme imkanı sağlar. Böylece herhangi bir sorun veya kaçak olup olmadığı konusunda bilgi verir. Eğer vaviyen bir yükü kontrol etmek istiyorsa tek kutup 2 kontaklı, 2 yük kontrol edilmek isteniyor ise o zaman iki kutu ve 4 kontaklı şekilde hazırlanmaktadır.

Bu doğrultuda vaviyen anahtarın ucuna elektrik sigortası üzerinden faz geçişi yapılır. Aynı zamanda vaviyen çıkış anahtar noktalarına bağlantı gerçekleşir. Böylece vaviyen anahtar kullanılmak suretiyle elektrik yükü açılıp kapatılır. Bu da sistemden elektrik geçip geçmediğini görme noktasında olanak tanımaktadır.

Vavien Anahtar Bağlantısı Hakkında Kısaca Bilgi

Elektrik yükünü aynı anda farklı noktalardan kontrol etme imkanı veren vaviyen, böylece sistemin üzerinden akım geçip geçmediğini göstermektedir. Özellikle aydınlatma ve armatürler söz konusu olduğunda, test etme amaçlı bir adım öne çıkıyor. Bu konuda vaviyen anahtarların bağlantısı noktasında birçok değişik alanda kullanıldığını Dile getirmek mümkün.

- Ev aydınlatmaları

- İş yeri aydınlatmaları

- Ofis alanı aydınlatmaları

- Koridor aydınlatması

- Merdiven aydınlatması

- Binaların farklı çıkışlarında bulunan bağlantılardaki aydınlatma armatürleri

Tüm bu sistemlerin farklı yerlerden ve aynı şekilde kontrol edilmesi imkanı sayesinde, bütün bu aydınlatma alanları etkin şekilde çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı günümüzde vavien anahtar bağlantısı kontrol ve test amaçlı büyük bir öneme sahiptir. Bu da insan sağlığını çok daha etkin bir şekilde koruma imkanı veriyor.