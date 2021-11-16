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Vav anlamı nedir? Elif Vav harfinin anlamı ile hikayesi

Vav anlamı nedir Elif Vav harfinin anlamı ile hikayesi

İslam dininde derin anlamlara işaret eden vav harfi birçok yerde kullanılan ve değişik anlamlara konu olan bir harftir. Arapça bir harf olan vav harfi imanın altı şartını ifade etmek için çoğu kez kullanılmaktadır. Vav harfinin anlamı nedir ve elif vav harfinin anlamı ve hikayesi hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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  Arapça bir harf olan vav harfi temsili olarak bazı anlamlara geldiği için kullanımı yaygın olan bir harftir. Özellikle hat ve tezhip alanlarında vav harfi sıklıkla kullanılan bir harftir. 

 Vav Harfinin Anlamı Nedir? 

 Vav harfi hat ve tezhip sanatlarında bazı konuları ve durumları temsil eden bir harftir. Anlamı ise İslam’ın altı şartını temsil etmek ile kul olmak ve Allaha yakın kul anlamına gelmektedir. 

 Elif Vav Harfinin Anlamı ve Hikayesi 

 Elif ve vav harfleri Kuran-ı Kerim'de yer almasının yanında hat ve tezhip gibi alanlarda bazı değerleri ifade etmek için kullanılan harflerdendir. Elif harfi Allahu Tealanın varlığını ve birliğini temsil eden vav harfi ise kulun Allahu Tealaya yakınlığını ifade eden harfler anlamına gelmektedir. Elif ve vav harfleri bir arada kullandıklarında ise El Vahid esmasını anlatmak ve işaret etmek için kullanılmaktadır.

 Elif harfi kendinden sonra hiçbir harfle birleşmediği için özel olarak kabul edilen ve Allahu Tealanın tek yaratıcı olduğunu işaret eden bir harf olarak kabul edilmektedir. 

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 Elif ve vav harfleri tekbir inancını belirtilmektedir. Elif ve vav harfleri aynı zamanda Allahu Tealanın kuluna yakınlığını ifade etmek için de kullanılmaktadır. İnsanın doğduğu andan itibaren vav şeklinde varolması ve anne karnında vav şeklinde algılanması vav harfinin kul olmayı temsil ettiğini göstermektedir. Elif harfi ise tasavvufta Allah ismini temsil eden bir harftir. Özellikle bir şeklinde görülmesi de Allahu Tealanın bir olmasına işaret ettiği için elif harfinin önemi oldukça fazladır.

 Elif ve vav harfleri sırlı harfler olarak kabul edilip bu harflere derin anlamlar yüklenmektedir. Elif ve vav harfleri zihinde kalan etki oluşturdukları için İslami açıdan değerli ve temsili kabul edilmektedir. Tezhip ve hat sanatçıları da elif ve vav harflerini kullanarak anlamlarını kısa olarak ifade etmektedirler.

 

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