Vatansever nasıl yazılır? Vatansever kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Vatansever nasıl yazılır? Vatansever kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Vatansever nasıl yazılır Vatansever kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan vatan kelimesi, kişinin doğup büyüdüğü yer, memleket ve yurt anlamına gelir. Sevmek fiilinden türetilmiş olan "sever" sözcüğü ise sonuna geldiği kelimelere, koruyan ve müdafaa eden anlamı katar. Ülkesini seven ve düşmanlara karşı koruyan kişiler vatansever olarak nitelendirilir. Vatansever nasıl yazılır? Vatansever kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

Haberin Devamı

  Dilimizde ''sever'' ile biten birçok kelime vardır. Bunlar arasında en çok kullanılanları ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yurtsever 2- Sinemasever 3- Sanatsever 4- Hayvansever 5- Barışsever 6- Sinemasever 7- Futbolsever 8- Edebiyatsever 

 Vatansever Nasıl Yazılır? 

 Ülkesini seven ve vatanının gelişmesi için mücadele eden kişilere vatansever denir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. 

 TDK'ya göre vatansever kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 Vatansever 

 Vatansever Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Vatan ve sever kelimelerinden oluşan bu sözcük, birleşik isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. 

 Vatansever kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir. 

 Vatansever - Doğru Kullanım

 Vatan Sever - Yanlış Kullanım

Haberin Devamı

 Vatansever Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Mel Gibson'un yazıp yönettiği Vatansever filmi, 2001 yılında dört dalda Oscar'a aday gösterilmişti. (Doğru kullanım) 

 2- Bu ülkenin sizin gibi ilim aşkıyla yanıp tutuşan vatan sever insanlara çok ihtiyacı var. (Yanlış Kullanım)

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe