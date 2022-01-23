Vatansever nasıl yazılır? Vatansever kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Dilimizde ''sever'' ile biten birçok kelime vardır. Bunlar arasında en çok kullanılanları ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir:

1- Yurtsever 2- Sinemasever 3- Sanatsever 4- Hayvansever 5- Barışsever 6- Sinemasever 7- Futbolsever 8- Edebiyatsever

Vatansever Nasıl Yazılır?

Ülkesini seven ve vatanının gelişmesi için mücadele eden kişilere vatansever denir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor.

TDK'ya göre vatansever kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Vatansever

Vatansever Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Vatan ve sever kelimelerinden oluşan bu sözcük, birleşik isimdir. Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır.

Vatansever kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Vatansever - Doğru Kullanım

Vatan Sever - Yanlış Kullanım

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Vatansever Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Mel Gibson'un yazıp yönettiği Vatansever filmi, 2001 yılında dört dalda Oscar'a aday gösterilmişti. (Doğru kullanım)

2- Bu ülkenin sizin gibi ilim aşkıyla yanıp tutuşan vatan sever insanlara çok ihtiyacı var. (Yanlış Kullanım)