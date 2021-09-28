Vatansever Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Vatansever Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Sever ile biten diğer kelimeler ve yazılışları şu şekildedir.



1- Yurtsever 2- Sanatsever 3- Sinemasever 4- Sporsever 5- Müziksever

Vatansever Nasıl Yazılır?

Vatansever kelimesi birleşik isimdir. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik yazılır. Dolayısıyla vatansever sözcüğünün de ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

TDK'ya Göre Vatansever Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Vatansever sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

VATANSEVER - Doğru

VATAN SEVER - Yanlış

Not: Türkçede ''sever'' ile biten tüm kelimeler birleşik isim olduğu için bitişik yazılır.

Örnek Cümleler:

1- Bu ülkeyi sizin gibi vatansever gençler koruyacak. (Doğru)

2- Mel Gibson'ın vatan sever filmini izledin mi? (Yanlış)