Vatandaşlık görevleri nelerdir? Maddeler halinde temel vatandaşlık görevlerimiz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koça isyan ettiFenerbahçe - Adana Demirspor maçında Belhanda ile Mert Hakan tartıştı! Balotelli tepki gösterdi, tribünler Ali Koç'a isyan etti#Fenerbahçe
Vahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktıVahşice katledilmişti... yaşasaydı gazeteci olacaktı#Azra Gülendam Haytaoğlu
Fatih Terimin Galatasaraydan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde Bedelini ödüyorFatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması Avrupa basınının manşetlerinde! 'Bedelini ödüyor'#Fatih Terim
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Çevre illerde de hissedildiAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi#Deprem
TL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacakTL mevduat dönüşümüne düzenleme... Şirket ve kurumlar da yararlanacak#Merkez Bankası
Fenerbahçe büyük fırsat tepti Adana Demir rakibini geçtiFenerbahçe büyük fırsat tepti! Adana Demir rakibini geçti#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğlundan Kılıçdaroğlunun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecekBakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt: Yargıya hesabını verecek#Adil Karaismailoğlu
Tablo belli oldu Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladıTablo belli oldu! Bakan Koca Omicron uyarılarını tek tek sıraladı#Koronavirüs
Terimin evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi Hocamız iyi durumda değilTerim'in evinin önünde bekleyen kalabalığa seslendi! "Hocamız iyi durumda değil"#Galatasaray
Bodrum’da sağanak yağış sele dönüştü Sokak hayvanları boğulduBodrum’da sağanak yağış sele dönüştü! Sokak hayvanları boğuldu#BODRUM
Sedefnurun şüpheli düşüşünde önemli gelişme Açığa alındılarSedefnur'un 'şüpheli düşüşünde' önemli gelişme! Açığa alındılar#Sedefnur Çağlar
AK Parti Sözcüsü Çelikten HDPli Güzelin teröristle fotoğrafına tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Vatandaşlık görevleri nelerdir? Maddeler halinde temel vatandaşlık görevlerimiz

#Vatandaşlık Görevleri#Vergi Vermek#Askerlik Yapma
Vatandaşlık görevleri nelerdir Maddeler halinde temel vatandaşlık görevlerimiz

Vatandaş olarak hepimizin yapması gereken görevler bulunmaktadır. Bu görevleri yerine getirmek daha iyi bir toplum düzeni için gerekli olmaktadır. Bundan dolayı her bireyin vatandaşlık görevlerini bilmesi ve buna göre davranması gerekmektedir. Vatandaşlık görevleri nelerdir? Maddeler halinde temel vatandaşlık görevlerimiz nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Vatandaşlık görevleri her vatandaş için eşit şekilde sunulmaktadır. Yani vatandaşların bu görevleri yerine getirmeleri çok doğru bir davranıştır. Vatandaşlık görevleri aynı zamanda önemli hakları da içinde barındırmaktadır. Bundan dolayı her vatandaşın görevlerini layıkıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Vatandaşlık görevlerinin her biri ayrı bir öneme sahiptir. Bu önemden dolayı vatandaşlar görevlerini yapmaya özen göstermektedirler.

 Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

 Vatandaşlık görevleri; kanunlara uymak, seçme ve seçilme hakkı, askerlik yapmak ve vergi vermek şeklindedir. Bu vatandaşlık görevleri yazılı olan görevlerdir. Yani vatandaşın ne yapması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu görevler dışında da her vatandaşın dikkat etmesi gerekenler bulunmaktadır. Örneğin her vatandaşın çevresini temiz tutması önemli bir görevdir. Ayrıca vatandaşların çevrelerine rahatsızlık vermemeleri gerekmektedir.

Haberin Devamı

 Vatandaşlık görevleri toplumun genelinin uyması gereken görevlerden oluşmaktadır. Bu görevleri yerine getiren kişiler sayesinde devletin ve milletin bütünlüğü korunmaktadır. Özellikle kanunlara uymak görevi çok önemlidir. Çünkü bireyler kanunlara uyduğu takdirde toplumda düzen sağlanabilir. Bundan dolayı vatandaşlık görevlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

 Maddeler Halinde Temel Vatandaşlık Görevlerimiz

Kanunlara Uymak

 Kanunlar herkes için vardır ve düzen sağlanması için bu kanunlara ihtiyaç bulunmaktadır. Toplumda yaşayan her birey kanunlara uymak zorundadır. Zaten bu kanunlar herkesin daha sağlıklı yaşaması için gerekmektedir. Toplumun her açıdan düzene ihtiyacı vardır. Bundan dolayı kanunlara uymak önemli görevlerden birisidir.

 Kanunlara uymayan kişiler çeşitli cezalar ile karşılaşmaktadır. Bu cezalar caydırıcı özellikte olmaktadır. Böylelikle kanunları çiğneyen bir kişi bunu tekrar yapmamaya özen gösterecektir. Görüldüğü üzere kanunlara uymak vatandaşlık görevleri arasında yer almaktadır.

Seçme ve Seçilme Hakkı

 Vatandaşlık görevlerinden biriside seçme ve seçilme hakkıdır. Yaşı uyan kişiler seçme ve seçilme hakkını rahatlıkla kullanmaktadırlar. Bu hakkın sayesinde her vatandaş seçmen olabilir veya seçilen kişi olabilir. Bundan dolayı seçme ve seçilme hakkı bir vatandaşlık görevidir. Özellikle seçim dönemlerinde her seçmenin gidip oyunu vermesi gerekmektedir. Çünkü oy vermek bir vatandaşlık görevi olarak bilinmektedir.

Haberin Devamı

Askerlik Yapmak

 Askerlik yapmak bir vatandaşlık görevidir. Yaşadığımız toplumda erkeklere askerlik yapma görevi verilmiştir. Bundan dolayı yaşı gelen herkes askere gitmektedir. Her erkeğin askerlik görevini tamamlaması gerekmektedir. Askerlik çağı gelen kişiler askere giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirirler.

 Tabi bazı kişiler askerlik görevinden muaftır. Örneğin polislere askerlik yapma şartı yoktur. Ayrıca askerlik yapmaya engel sağlık sorunları olan kişiler askere alınmazlar. Bu yüzden sağlıklı olan ve askerlik yapması gereken kişilerin bu görevlerini aksatmaması uygun olmaktadır. Çünkü askerlik yapmakta önemli bir vatandaşlık görevidir.

Vergi Vermek

Haberin Devamı

 Devletin vatandaşına karşı birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Özellikle yol, köprü ve buna benzer hizmetlerin aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Bundan dolayı devletin vergi alması lazımdır. Birçok vergi çeşidi bulunmaktadır. Her vergi çeşidinin alınma şekli önceden belirlenmiştir. Buna göre vergi miktarları ortaya çıkar ve vatandaş vergisini verir.

 Vergi vermek oldukça önemli bir vatandaşlık görevidir. Herkesin üzerine düşen vergiyi zamanında yatırması gerekmektedir. Vergi ödemesi gereken kişiler vergisini vermediği zaman ceza ile karşılaşırlar. Bu duruma düşmemek için vergilerin zamanında verilmesine dikkat edilmelidir. Zaten vergi miktarları adil bir şekilde belirlenmektedir. Buna göre alınacak vergi miktarı ortaya çıkar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vatandaşlık Görevleri#Vergi Vermek#Askerlik Yapma

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı