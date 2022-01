Vatandaşlık görevleri nelerdir? Maddeler halinde temel vatandaşlık görevlerimiz

Haberin Devamı

Vatandaşlık görevleri her vatandaş için eşit şekilde sunulmaktadır. Yani vatandaşların bu görevleri yerine getirmeleri çok doğru bir davranıştır. Vatandaşlık görevleri aynı zamanda önemli hakları da içinde barındırmaktadır. Bundan dolayı her vatandaşın görevlerini layıkıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Vatandaşlık görevlerinin her biri ayrı bir öneme sahiptir. Bu önemden dolayı vatandaşlar görevlerini yapmaya özen göstermektedirler.

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık görevleri; kanunlara uymak, seçme ve seçilme hakkı, askerlik yapmak ve vergi vermek şeklindedir. Bu vatandaşlık görevleri yazılı olan görevlerdir. Yani vatandaşın ne yapması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bu görevler dışında da her vatandaşın dikkat etmesi gerekenler bulunmaktadır. Örneğin her vatandaşın çevresini temiz tutması önemli bir görevdir. Ayrıca vatandaşların çevrelerine rahatsızlık vermemeleri gerekmektedir.

Haberin Devamı

Vatandaşlık görevleri toplumun genelinin uyması gereken görevlerden oluşmaktadır. Bu görevleri yerine getiren kişiler sayesinde devletin ve milletin bütünlüğü korunmaktadır. Özellikle kanunlara uymak görevi çok önemlidir. Çünkü bireyler kanunlara uyduğu takdirde toplumda düzen sağlanabilir. Bundan dolayı vatandaşlık görevlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Maddeler Halinde Temel Vatandaşlık Görevlerimiz

Kanunlara Uymak

Kanunlar herkes için vardır ve düzen sağlanması için bu kanunlara ihtiyaç bulunmaktadır. Toplumda yaşayan her birey kanunlara uymak zorundadır. Zaten bu kanunlar herkesin daha sağlıklı yaşaması için gerekmektedir. Toplumun her açıdan düzene ihtiyacı vardır. Bundan dolayı kanunlara uymak önemli görevlerden birisidir.

Kanunlara uymayan kişiler çeşitli cezalar ile karşılaşmaktadır. Bu cezalar caydırıcı özellikte olmaktadır. Böylelikle kanunları çiğneyen bir kişi bunu tekrar yapmamaya özen gösterecektir. Görüldüğü üzere kanunlara uymak vatandaşlık görevleri arasında yer almaktadır.

Seçme ve Seçilme Hakkı

Vatandaşlık görevlerinden biriside seçme ve seçilme hakkıdır. Yaşı uyan kişiler seçme ve seçilme hakkını rahatlıkla kullanmaktadırlar. Bu hakkın sayesinde her vatandaş seçmen olabilir veya seçilen kişi olabilir. Bundan dolayı seçme ve seçilme hakkı bir vatandaşlık görevidir. Özellikle seçim dönemlerinde her seçmenin gidip oyunu vermesi gerekmektedir. Çünkü oy vermek bir vatandaşlık görevi olarak bilinmektedir.

Haberin Devamı

Askerlik Yapmak

Askerlik yapmak bir vatandaşlık görevidir. Yaşadığımız toplumda erkeklere askerlik yapma görevi verilmiştir. Bundan dolayı yaşı gelen herkes askere gitmektedir. Her erkeğin askerlik görevini tamamlaması gerekmektedir. Askerlik çağı gelen kişiler askere giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirirler.

Tabi bazı kişiler askerlik görevinden muaftır. Örneğin polislere askerlik yapma şartı yoktur. Ayrıca askerlik yapmaya engel sağlık sorunları olan kişiler askere alınmazlar. Bu yüzden sağlıklı olan ve askerlik yapması gereken kişilerin bu görevlerini aksatmaması uygun olmaktadır. Çünkü askerlik yapmakta önemli bir vatandaşlık görevidir.

Vergi Vermek

Haberin Devamı

Devletin vatandaşına karşı birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Özellikle yol, köprü ve buna benzer hizmetlerin aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Bundan dolayı devletin vergi alması lazımdır. Birçok vergi çeşidi bulunmaktadır. Her vergi çeşidinin alınma şekli önceden belirlenmiştir. Buna göre vergi miktarları ortaya çıkar ve vatandaş vergisini verir.

Vergi vermek oldukça önemli bir vatandaşlık görevidir. Herkesin üzerine düşen vergiyi zamanında yatırması gerekmektedir. Vergi ödemesi gereken kişiler vergisini vermediği zaman ceza ile karşılaşırlar. Bu duruma düşmemek için vergilerin zamanında verilmesine dikkat edilmelidir. Zaten vergi miktarları adil bir şekilde belirlenmektedir. Buna göre alınacak vergi miktarı ortaya çıkar.