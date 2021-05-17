Vatan Yahut Silistre kitabını kim yazmıştır? Vatan Yahut Silistre kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Vatan Yahut Silistre ilk olarak 1872 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Türk edebiyatında yayınlanmış en kaliteli eserlerden biri olarak kabul edilir. Vatan Yahut Silistre vatan sevgisini ön plana çıkaran kitaplardandır. Osmanlı Türkçesi ile yazılan bir eser olan Vatan Yahut Silistre kitabı günümüz Türkçesine de çevrilmiştir. Türk edebiyatında yazılan romantik türünde ki en iyi eserlerden bir tanesidir. Vatan Yahut Silistre kitabı toplam 112 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitap Türk edebiyatında önemi olan bir kitaptır. Önemi ise Türk edebiyatında sergilenen ilk tiyatro eseri olmasıdır.

Vatan Yahut Silistre Kitabı Konusu ve Ana Fikri

Kitapta verilmek istenen mesaj ve kitabın asıl konusu vatan sevgisidir. Silistre adında bir kent vardır. Silistre Bulgaristan'da bulunan bir şehir olup bu şehir zamanında Türkler tarafından feth edilmiş olan bir şehirdir. Vatan Yahut Silistre kitabının ana fikri ve ana düşüncesi feth edilen yerler artık vatan toprağıdır. Vatan toprağını savunmak için gerekirse canını da ortaya koyabilmek lazım.

Vatan Yahut Silistre Kitabını Kim Yazmıştır?

Vatan Yahut Silistre kitabını yazan Namık Kemal'dir.

Vatan Yahut Silistre Özet

İslam bey gönüllü bir şekilde Osmanlı ordusuna katılmıştır. Orduya katıldıktan sonra geriye sevdiği olan Zekiye kalmıştır. Zekiye ile vedalaşarak orduya gönüllü katılarak vatan müdafasında ön saflarda yer alır. İslam bey Zekiye'nin kendisini sevdiğini daha sonra öğrenir. Zekiye'de aslında ona büyük bir aşk ile bağlanmıştır fakat bunu hiç belli edememiştir. Zekiye'nin İslam Bey'e duyduğu aşk oldukça büyüktür. Bundan dolayı da gitmesine ok üzülmüştür. Üzülmesi şöyle bir dursun ondan ayrılamayacağını düşünerek o da erkek kıyafetleri giyerek gönüllü olarak orduya katılmak ister.

Kimse Zekiye'nin bayan olduğunu anlamaz. Zekiye'de artık orduda çalışan gönüllü bir askerdir. Silistre'ye kadar vatan savunması için gitmiştir. Burada çatışmalar haçlı ordusu ile ateşlenmiştir. İslam bey ise burada büyük bir başarı gösterir. Ardından bu çatışmada İslam bey yaralanmıştır. İslam Bey o esnada yaralandığında kendisine ilk bakan yine Zekiye olmuştur. Zekiye hemen İslam beyin yardımına koşar. İslam bey Zekiye'yi Adem olarak biliyordur. Çünkü Zekiye kendisini Adem olarak tanıtmıştır. İslam bey yarasının çok ağır olmadığını çatışmaya devam edeceğini söyler.

Bunun üzerine ise Abdullah Çavuş, Zekiye ve İslam Bey birlikte çatışmaya devam ederler. Çatışmada ki hedef ise düşmanın cephanesini havaya uçurmaktır. Nitekim de bunu başararak geri çekilirler. Döndüklerinde ise Silistre kentini kuşatan düşmanın geri çekildiğini görmüşlerdir. Osmanlı ordusu büyük bir direniş göstermiş ve orduyu püskürtmeyi başarmıştır. Burada yer alan kumandan Sıtkı Bey ise aslında Zekiye'nin öz be öz babasıdır. Bu savaş sonucunda Silistre kenti kurtarılmıştır. Silistre kenti kurtarıldıktan sonra Zekiye gerçek kimliğini İslam Bey'e açıklamıştır. İslam beye gerçek kimliğini açıkladıktan sonra İslam bey çok şaşırmış ve eşi ile gurur duymuştur. Savaş biter ve İslam Bey ve Zekiye zaferin ardından düğün yaparak evlenirler.

Vatan Yahut Silistre Karakterleri

- Zekiye

- İslam Bey

- Sıtkı Bey