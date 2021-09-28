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Vasiyet Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Vasiyet Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Vasiyet Nasıl Yazılır?#Tdk
Vasiyet Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Vasiyet Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan vasiyet kelimesi, ''vasi'' kökünden türetilmiştir. Vasi, ölmüş bir yakının istediklerini yerine getirmekle yükümlü olan kişi anlamına gelirken, vasiyet sözcüğü de bir kişinin ölmeden evvel yapılmasını talep ettiği şeyler demektir. Bu kelimenin yan anlamı ise tembih edilen söz ve nasihattir. TDK’ya göre Vasiyet nasıl yazılır? Vasiyet kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Özellikle resmi evraklarda ve hukuki belgelerde vasiyet kelimesinin yerine vasiyetname sözcüğü kullanılır. İki kelime eş anlamlı olduğu için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir.

Vasiyet Nasıl Yazılır?

Arapça kökenli bir sözcük olan vasiyet, yazımı sık sık karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu sözcük harf benzerliğinden ötürü en fazla vaziyet kelimesiyle karıştırılmaktadır. Vaziyet hal ve durum manasına gelir. Dolayısıyla kelimenin doğru yazılışı ''vasiyet'' şeklindedir.

TDK'ya Göre Vasiyet Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Vasiyet sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

VASİYET - Doğru

VAZİYET - Yanlış

Örnek Cümleler:

''İki kardeş küs olmasına rağmen dedelerinin vasiyetini yerine getirmek için bir araya geldi.''

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