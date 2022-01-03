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Varyemez ne demek, ne anlama gelir? Varyemez kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Varyemez#Varyemez Ne Demek
Varyemez ne demek, ne anlama gelir Varyemez kelimesinin TDK sözlük anlamı

Dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alan varyemez, dijital, basılı ve görsel mecralarda sıkça karşımıza çıkıyor. Varyemez kelimesi, çok sık duyulsa da kimi zaman ne anlama geldiği bilinmiyor. Bu nedenle de pek çok kişi, TDK sözlüğünden varyemez kelimesinin anlamını sorguluyor. Varyemez ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Varyemez kelimesi, dilimizde çok sık karşılaştığımız kelimeler arasında yer alır. Bu kelime genellikle para harcamayı sevmeyen kişileri ifade etmek için kullanılır.

 Varyemez Ne Demek?

Varyemez, kelimesi, günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Varyemez kelimesinin anlamı ise cimri demektir. Bu kelime, daha çok cimri insanlar için kullanılır. Dilimizde günlük hayatta çok sık kullanılan bu kelime, cimri kişileri nitelemek amacı ile kullanılır.

 Varyemez Ne Anlama Gelir?

Varyemez, varlıklı oldukları halde para harcamaktan kaçınan, cimri, eli sıkı kişiler için kullanılan bir sıfattır. Bu kelime ile günlük hayatımızda çok sık karşılaşıyoruz. Varyemez kelimesi, cimri kişileri nitelemek için tek başına ya da cümle içinde sıkça kullanılır.

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 Varyemez Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Varyemez kelimesinin TDK sözlük anlamı ise; varlığı olduğu halde parasını harcamayan, hasis, eli sıkı, pinti anlamına gelir. Bu kelime, dilimizde çok aşina olduğumuz ve sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu kelime, dilimizde hem tek başına hem de cümle içinde pek çok farklı şekilde kullanılabilir.

 

 

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